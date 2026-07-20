Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el equipo campeón recibió un anillo de campeonato como símbolo de su triunfo, además del tradicional trofeo. Esta iniciativa está inspirada en una tradición de los deportes de Estados Unidos, como la NFL y la NBA.

Tras la entrega de medallas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ingresó al camerino e hizo entrega de los trofeos individuales a los jugadores de la selección de España, así como de los anillos de campeón para cada integrante del equipo.

A través de la página de Champions Ring se destaca el siguiente mensaje: “El trofeo se alza por una noche. El anillo se guarda para siempre”.

El FIFA World Cup 2026 Champions Ring será una edición limitada de 2,026 piezas: 30 estarán destinadas a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo campeón, mientras que 1,996 serán puestas a la venta para aficionados de todo el mundo.

El diseño está elaborado en oro de 18 quilates e incluye 89 diamantes y 36 zafiros, según la información oficial del producto. Cada pieza tendrá un número de edición grabado y será fabricada bajo pedido, con certificado de autenticidad.

El anillo tendrá un valor de $12,000 dólares para los aficionados que deseen adquirirlo y conservar una pieza vinculada al Mundial de 2026.

La FIFA presenta esta iniciativa bajo el concepto “El comienzo de un legado”, señalando que la tradición continuará más allá de 2026, en donde habrá un Anillo de Campeones para cada futuro campeón de la Copa Mundial de la FIFA y ediciones especiales para honrar a los campeones.

Además, tras la entrega de medallas, Gianni Infantino ingresó al camerino e hizo entrega de los trofeos individuales a los jugadores de la selección de España, así como de los anillos de campeón para cada integrante del equipo.