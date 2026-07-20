Panamá, 20 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 20 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial 2026

    Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

    Itzaly Pérez Garita
    Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

    Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el equipo campeón recibió un anillo de campeonato como símbolo de su triunfo, además del tradicional trofeo. Esta iniciativa está inspirada en una tradición de los deportes de Estados Unidos, como la NFL y la NBA.

    Tras la entrega de medallas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ingresó al camerino e hizo entrega de los trofeos individuales a los jugadores de la selección de España, así como de los anillos de campeón para cada integrante del equipo.

    A través de la página de Champions Ring se destaca el siguiente mensaje: “El trofeo se alza por una noche. El anillo se guarda para siempre”.

    El FIFA World Cup 2026 Champions Ring será una edición limitada de 2,026 piezas: 30 estarán destinadas a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo campeón, mientras que 1,996 serán puestas a la venta para aficionados de todo el mundo.

    Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

    El diseño está elaborado en oro de 18 quilates e incluye 89 diamantes y 36 zafiros, según la información oficial del producto. Cada pieza tendrá un número de edición grabado y será fabricada bajo pedido, con certificado de autenticidad.

    Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

    El anillo tendrá un valor de $12,000 dólares para los aficionados que deseen adquirirlo y conservar una pieza vinculada al Mundial de 2026.

    Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026

    La FIFA presenta esta iniciativa bajo el concepto “El comienzo de un legado”, señalando que la tradición continuará más allá de 2026, en donde habrá un Anillo de Campeones para cada futuro campeón de la Copa Mundial de la FIFA y ediciones especiales para honrar a los campeones.

    Además, tras la entrega de medallas, Gianni Infantino ingresó al camerino e hizo entrega de los trofeos individuales a los jugadores de la selección de España, así como de los anillos de campeón para cada integrante del equipo.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

    Última Hora

    • 17:13 Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse Leer más
    • 16:47 La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título Leer más
    • 16:41 Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima Leer más
    • 16:28 Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial Leer más
    • 16:27 Venta de autos nuevos crece 11% en el primer semestre de 2026; conozca las marcas líderes Leer más
    • 16:13 La UEFA felicita a España y destaca su racha más larga como equipo europeo invicto Leer más
    • 16:04 Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026 Leer más
    • 15:06 Tocumen superó los 11.53 millones de pasajeros en el primer semestre; estos fueron los destinos con más viajeros Leer más
    • 15:03 Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años Leer más
    • 14:18 La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable Leer más