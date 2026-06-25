Panamá, 25 de junio del 2026
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    Así fue la gala de inauguración del Congreso Panamericano en 1926

    Patricia Pizzurno
    Así fue la gala de inauguración del Congreso Panamericano en 1926
    Inauguración del Congreso Panamericano el 18 de julio de 1826.

    Esta fotografía corresponde a la gala de la inauguración del Congreso Panamericano conmemorativo del de Bolívar realizada en el Teatro Nacional de Panamá el viernes 18 de julio de 1926. Las delegaciones de los dieciocho países que asistieron fueron agasajadas fastuosamente durante los nueve días que permanecieron en Panamá, para lo cual se aprobó un presupuesto de B/ 150,000, 00 que equivalía al 42% del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 1926, aunque el saldo final se elevó a poco más de B/ 224,000.00.

    Además de las sesiones de trabajo, el programa incluyó un amplio abanico de agasajos como la gran función de gala en el Teatro Nacional donde se representó la célebre ópera La Boheme, a cargo de la Escuela Nacional de Ópera dirigida por el maestro Graziani, visitas a Panamá la Vieja, al Canal, a las escuelas de la capital para apreciar los adelantos realizados por Panamá en el campo de la instrucción pública, así como espectáculos de fuegos artificiales en la Plaza de Francia, recepciones en la Presidencia de la república y en la Legación estadounidense, bailes en el Palacio Nacional y banquetes en el Club Unión, entre otras muchas actividades. Entre los actos programados, se destacaron la develación del monumento a Simón Bolívar, obra de Mariano Benlliure, así como la entrega de un busto del Dr. Carlos Finlay al Hospital Santo Tomás. El acto de clausura se realizó el día viernes 25 en el Aula Máxima del Instituto Nacional a las 4:30 de la tarde.

    El Congreso aprobó la fundación de la Universidad Bolivariana con sede en Panamá, la codificación del Derecho Interamericano, la promoción de la Unión Panamericana. Por su parte, el Congreso Interamericano de Mujeres, que sesionó en forma paralela, centró sus discusiones en la reforma de los derechos civiles, la protección de la infancia, la educación femenina y el arbitraje pacífico internacional.

    El apretado programa del Congreso sirvió para hacer un paréntesis de los graves problemas financieros, sociales, demográficos, étnicos y políticos que enfrentaba la administración Chiari, desde la llegada de las ideas de las revoluciones mexicana y bolchevique, socialistas, sindicalistas, anarquistas, feministas. El año 1925 había sido especialmente difícil desde el mes de febrero cuando los indígenas Kunas establecieron la república de Tule y solicitaron la anexión a Estados Unidos, en tanto que ocho meses después estallaba la huelga inquilinaria que llevó al gobierno a solicitar la intervención militar del ejército estadounidense ante el temor de un golpe de Estado “comunista”. Entretanto, movimientos nacionalistas como el de Acción Comunal hostigaban al gobierno, acusándolo de corrupción y entreguismo. El paréntesis que comenzó a mediados de junio con la inauguración del opulento Congreso tocó a su fin en el mes de diciembre, cuando la administración llevó a consideración de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de Tratado Alfaro-Kellogg que sacudió a la sociedad. La reacción popular fue tan enérgica en contra del documento que el cuerpo Legislativo se vio obligado a suspender su consideración, a inicios de 1927.

    Texto: Patricia Pizzurno

    Fotografía: Carlos Endara. Colección del Banco Nacional de Panamá

    Legado de Ana Sánchez Urrutia

    Patricia Pizzurno

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