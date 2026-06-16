Panamá, 16 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Apoyo

    Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026

    Meduca explicó que la medida excepcional para los días 17 y 23 de junio con motivo de los partidos del Mundial 2026 frente a Ghana y Croacia.

    Martha Vanessa Concepción
    Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026
    Lucy Molinar.

    El Ministerio de Educación (Meduca) autorizó a los estudiantes de las 16 regiones educativas del país a asistir a sus planteles vistiendo un suéter de color rojo o las camisetas oficiales de la Selección Nacional de Fútbol.

    La iniciativa busca integrar a la comunidad escolar en el ambiente festivo del Mundial de Fútbol, donde el conjunto panameño disputará partidos cruciales.

    La institución aclaró que la flexibilización de la vestimenta tradicional se limitará exclusivamente a dos fechas:

    Miércoles 17 de junio: Cuando panamá juega su partido debut ante su similar de Ghana.

    Martes 23 de junio: Fecha en la que la escuadra canalera se medirá ante el combinado de Croacia.

    Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026

    Sin costo y con normalidad académica

    El Meduca hizo especial hincapié en que la autorización no implica bajo ningún concepto la suspensión de las labores docentes.

    Las clases se desarrollarán de manera regular y continua en todos los centros escolares del territorio nacional. No obstante, los planteles tienen el aval para propiciar dinámicas pedagógicas y culturales complementarias que resulten acordes con la festividad deportiva, promoviendo valores de unión, civismo y sano esparcimiento en las aulas.

    Asimismo, el despacho educativo fue enfático al advertir que la participación en esta actividad es gratuita, por lo que “no se debe realizar ningún cobro a estudiantes ni a los acudientes”.

    Queda terminantemente prohibido que las direcciones de las escuelas, asociaciones de padres de familia o cuerpos docentes realicen algún tipo de cobro, recaudación o exigencia monetaria a los estudiantes o acudientes vinculada a este evento.

    Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026
    De rojo en gran feria familiar. Foto: Meduca

    Cumplimiento del reglamento interno

    Para mantener el orden dentro de los colegios, las autoridades aclararon que los alumnos que decidan sumarse a la iniciativa podrán complementar su atuendo con accesorios discretos.

    Sin embargo, se recordó que la vestimenta final empleada por la población estudiantil debe ajustarse estrictamente a las normas de convivencia, decoro y reglamentos internos que rigen de forma habitual en cada plantel educativo particular.

    “Debe ser de acorde con los valores y las buenas costumbres”, destaca el Meduca.

    Aquellos estudiantes que opten por no participar de las jornadas temáticas deberán asistir utilizando su uniforme escolar regular.

    Martha Vanessa Concepción