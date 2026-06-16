Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) autorizó a los estudiantes de las 16 regiones educativas del país a asistir a sus planteles vistiendo un suéter de color rojo o las camisetas oficiales de la Selección Nacional de Fútbol.
La iniciativa busca integrar a la comunidad escolar en el ambiente festivo del Mundial de Fútbol, donde el conjunto panameño disputará partidos cruciales.
La institución aclaró que la flexibilización de la vestimenta tradicional se limitará exclusivamente a dos fechas:
Miércoles 17 de junio: Cuando panamá juega su partido debut ante su similar de Ghana.
Martes 23 de junio: Fecha en la que la escuadra canalera se medirá ante el combinado de Croacia.
Sin costo y con normalidad académica
El Meduca hizo especial hincapié en que la autorización no implica bajo ningún concepto la suspensión de las labores docentes.
Las clases se desarrollarán de manera regular y continua en todos los centros escolares del territorio nacional. No obstante, los planteles tienen el aval para propiciar dinámicas pedagógicas y culturales complementarias que resulten acordes con la festividad deportiva, promoviendo valores de unión, civismo y sano esparcimiento en las aulas.
Asimismo, el despacho educativo fue enfático al advertir que la participación en esta actividad es gratuita, por lo que “no se debe realizar ningún cobro a estudiantes ni a los acudientes”.
Queda terminantemente prohibido que las direcciones de las escuelas, asociaciones de padres de familia o cuerpos docentes realicen algún tipo de cobro, recaudación o exigencia monetaria a los estudiantes o acudientes vinculada a este evento.
Cumplimiento del reglamento interno
Para mantener el orden dentro de los colegios, las autoridades aclararon que los alumnos que decidan sumarse a la iniciativa podrán complementar su atuendo con accesorios discretos.
Sin embargo, se recordó que la vestimenta final empleada por la población estudiantil debe ajustarse estrictamente a las normas de convivencia, decoro y reglamentos internos que rigen de forma habitual en cada plantel educativo particular.
“Debe ser de acorde con los valores y las buenas costumbres”, destaca el Meduca.
Aquellos estudiantes que opten por no participar de las jornadas temáticas deberán asistir utilizando su uniforme escolar regular.