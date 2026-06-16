Estudiantes podrán vestirse de rojo para apoyar a ‘La Sele’ en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Meduca explicó que la medida excepcional para los días 17 y 23 de junio con motivo de los partidos del Mundial 2026 frente a Ghana y Croacia.

El Ministerio de Educación (Meduca) autorizó a los estudiantes de las 16 regiones educativas del país a asistir a sus planteles vistiendo un suéter de color rojo o las camisetas oficiales de la Selección Nacional de Fútbol.

La iniciativa busca integrar a la comunidad escolar en el ambiente festivo del Mundial de Fútbol, donde el conjunto panameño disputará partidos cruciales.

La institución aclaró que la flexibilización de la vestimenta tradicional se limitará exclusivamente a dos fechas:

Miércoles 17 de junio: Cuando panamá juega su partido debut ante su similar de Ghana.

Martes 23 de junio: Fecha en la que la escuadra canalera se medirá ante el combinado de Croacia.

Sin costo y con normalidad académica

El Meduca hizo especial hincapié en que la autorización no implica bajo ningún concepto la suspensión de las labores docentes.

Las clases se desarrollarán de manera regular y continua en todos los centros escolares del territorio nacional. No obstante, los planteles tienen el aval para propiciar dinámicas pedagógicas y culturales complementarias que resulten acordes con la festividad deportiva, promoviendo valores de unión, civismo y sano esparcimiento en las aulas.

Asimismo, el despacho educativo fue enfático al advertir que la participación en esta actividad es gratuita, por lo que “no se debe realizar ningún cobro a estudiantes ni a los acudientes”.

Queda terminantemente prohibido que las direcciones de las escuelas, asociaciones de padres de familia o cuerpos docentes realicen algún tipo de cobro, recaudación o exigencia monetaria a los estudiantes o acudientes vinculada a este evento.

De rojo en gran feria familiar. Foto: Meduca

Cumplimiento del reglamento interno

Para mantener el orden dentro de los colegios, las autoridades aclararon que los alumnos que decidan sumarse a la iniciativa podrán complementar su atuendo con accesorios discretos.

Sin embargo, se recordó que la vestimenta final empleada por la población estudiantil debe ajustarse estrictamente a las normas de convivencia, decoro y reglamentos internos que rigen de forma habitual en cada plantel educativo particular.

“Debe ser de acorde con los valores y las buenas costumbres”, destaca el Meduca.

Aquellos estudiantes que opten por no participar de las jornadas temáticas deberán asistir utilizando su uniforme escolar regular.