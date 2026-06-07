Baby Box: el refugio para bebés abandonados que desafía el estigma en Corea del Sur

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La idea surgió después de encontrar a un bebé con síndrome de Down abandonado en una caja de pescado durante la madrugada.

Mientras en muchos países el abandono de recién nacidos ocurre en secreto y en condiciones de riesgo, en Corea del Sur existe un mecanismo pensado para evitar tragedias: las “baby box”, espacios seguros donde las madres pueden dejar a sus bebés de forma anónima.

La iniciativa ha rescatado a miles de niños, pero también ha puesto de relieve las profundas presiones sociales que aún enfrentan las mujeres que quedan embarazadas fuera del matrimonio.

Según reseña la Fundación Niños Olvidados del Mundo, cuando un bebé es colocado dentro, un sensor activa una alarma y el personal acude de inmediato para atenderlo.

La primera de estas instalaciones fue creada en 2007 por el pastor Lee Jong-rak, de la iglesia Jusarang, en Seúl. La idea surgió después de encontrar a un bebé con síndrome de Down abandonado en una caja de pescado durante la madrugada.

Con el tiempo comenzaron a aparecer más recién nacidos frente a la iglesia. Temiendo que alguno muriera por hipotermia, Lee decidió construir un espacio protegido para recibirlos.

Entre la protección y la controversia

La existencia de estas cajas genera debate. Sus defensores sostienen que evitan muertes y ofrecen una alternativa segura para madres desesperadas. Sus críticos argumentan que facilitan el abandono infantil.

En una entrevista a The Korea Herald, Hwang Min-sook, directora general de Babybox Korea, rechaza esa versión.

“Para las madres que llegan aquí, esta es la última opción. Vienen de todo el país intentando salvar a sus bebés de cualquier manera posible”, aseguró al medio.

A su vez, reveló que antes de aceptar la entrega de un recién nacido, los trabajadores intentan contactar y conversar con la madre para ofrecerle alternativas.

Salón de asesoramiento psicológico. Muchas de ellas aún presentan sangrado. The Korea Herald

El centro proporciona durante tres años apoyo económico, asistencia legal, ayuda para vivienda, gastos médicos y artículos para el cuidado infantil, todo financiado mediante donaciones.

El objetivo principal es que las madres puedan criar a sus hijos.

Los resultados muestran que no siempre la separación es definitiva. De los más de 2,100 bebés recibidos, 311 fueron posteriormente reunificados con sus madres. Otros 167 fueron adoptados y la mayoría fue trasladada a centros de protección infantil.

El peso del estigma

Aunque Corea del Sur ha ampliado los programas de apoyo para madres solteras y ha introducido mecanismos como el sistema de parto anónimo, vigente desde 2024, el estigma social sigue siendo un obstáculo difícil de superar.

Según Hwang, muchas familias consideran que tener un hijo fuera del matrimonio representa una vergüenza capaz de afectar la reputación familiar y la posición social de sus integrantes.

De acuerdo a datos de la fundación Jusarang Community, aproximadamente el 13% de las madres atendidas por Babybox dieron a luz fuera de hospitales, una situación cada vez más inusual en una de las sociedades más desarrolladas de Asia.

Sala de cuidados de Babybox Korea. The Korea Herald

Las consecuencias pueden ser graves. Una encuesta divulgada por el Ministerio de Bienestar de Corea del Sur reveló que 249 bebés nacidos entre 2015 y 2022 murieron sin haber sido registrados oficialmente.

Hasta marzo de 2025, 2,181 bebés habían sido entregados en Babybox Korea.