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    Escena creativa local

    Bájate del Bus: la parada es en Ancón y el destino es el arte

    El Mercadito de Arte y Diseño reúne a más de 40 creadores emergentes en la YMCA de Ancón, con obra en venta, arte en vivo y videomapping, el 12 y 18 de julio.

    Redacción de La Prensa
    Bájate del Bus: la parada es en Ancón y el destino es el arte
    Iniciativas independientes abren espacios para los nuevos creadores del país.

    Pocas veces un evento dice tan claro lo que hay que hacer: Bájate del Bus. Este domingo 12 y el sábado 18 de julio, el edificio de la YMCA en la Calle Gorgas, en el corregimiento de Ancón, será la parada obligatoria para quien quiera ver, y llevarse a casa, lo que produce la nueva camada de artistas panameños.

    +info

    José David Ordóñez: el arte drag como escenario, oficio y transformación

    El Mercadito de Arte y Diseño reúne a más de 40 creadores entre ambas fechas, con una oferta que va del collage a la cerámica, del graffiti al grabado, de la fotografía a la serigrafía y hasta pigmentos naturales.

    Bájate del Bus: la parada es en Ancón y el destino es el arte
    El evento forma parte de La Búsqueda, un proyecto de gestión cultural que tiende puentes entre los artistas emergentes del país. @estamosenlabusqueda

    Nombres como Darién Montañez, Luna de Gatos, Mente Deforme, RAKO y Trópical Húmedo comparten espacio con colectivos como Espacio Materia, Jardineros, DBS y Mala Sombra.

    El programa incluye arte en vivo, videomapping experimental a cargo de AVA Universe y EVADE, graffiti y serigrafía en directo, tatuajes de henna y una demostración poco común: la extracción de pigmentos a base de hongos, por la artista Ana Sofía Camarga.

    Para el hambre, Time To Eat Panamá promete cocina tradicional panameña en clave de fusión.

    El evento forma parte de La Búsqueda, un proyecto de gestión cultural que tiende puentes entre los artistas emergentes del país y un público curioso por las técnicas que se practican en Panamá.

    La entrada funciona en dos jornadas con horarios distintos: el domingo 12, de 12:00 m. a 7:00 p.m.

    Mientras que el sábado 18, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

    Quien quiera más detalles puede escribir a La Búsqueda en Instagram: @estamosenlabusqueda. El resto es sencillo: bajarse del bus.

    Redacción de La Prensa

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