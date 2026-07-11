Bájate del Bus: la parada es en Ancón y el destino es el arte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Mercadito de Arte y Diseño reúne a más de 40 creadores emergentes en la YMCA de Ancón, con obra en venta, arte en vivo y videomapping, el 12 y 18 de julio.

Pocas veces un evento dice tan claro lo que hay que hacer: Bájate del Bus. Este domingo 12 y el sábado 18 de julio, el edificio de la YMCA en la Calle Gorgas, en el corregimiento de Ancón, será la parada obligatoria para quien quiera ver, y llevarse a casa, lo que produce la nueva camada de artistas panameños.

El Mercadito de Arte y Diseño reúne a más de 40 creadores entre ambas fechas, con una oferta que va del collage a la cerámica, del graffiti al grabado, de la fotografía a la serigrafía y hasta pigmentos naturales.

El evento forma parte de La Búsqueda, un proyecto de gestión cultural que tiende puentes entre los artistas emergentes del país. @estamosenlabusqueda

Nombres como Darién Montañez, Luna de Gatos, Mente Deforme, RAKO y Trópical Húmedo comparten espacio con colectivos como Espacio Materia, Jardineros, DBS y Mala Sombra.

El programa incluye arte en vivo, videomapping experimental a cargo de AVA Universe y EVADE, graffiti y serigrafía en directo, tatuajes de henna y una demostración poco común: la extracción de pigmentos a base de hongos, por la artista Ana Sofía Camarga.

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El evento forma parte de La Búsqueda, un proyecto de gestión cultural que tiende puentes entre los artistas emergentes del país y un público curioso por las técnicas que se practican en Panamá.

La entrada funciona en dos jornadas con horarios distintos: el domingo 12, de 12:00 m. a 7:00 p.m.

Mientras que el sábado 18, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Quien quiera más detalles puede escribir a La Búsqueda en Instagram: @estamosenlabusqueda. El resto es sencillo: bajarse del bus.