Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La función especial reunió a familias y visitantes con un repertorio inspirado en el folclore nacional.

El Ballet Nacional de Panamá ofreció una función especial en el Teatro La Huaca del centro de convenciones Atlapa como parte de la programación cultural de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, con un espectáculo que resaltó las tradiciones y la identidad panameña a través de la danza.

La gala presentó un repertorio inspirado en las expresiones folclóricas del país, con coreografías como Viva Panamá, El Gallo y la Gallina, Diablos Espejos, La Dama de la Pollera y Reto. La presentación también incluyó Al Tambor de la Alegría, una de las piezas más aplaudidas de la jornada.

La propuesta artística combinó la técnica del ballet clásico con ritmos y elementos de la danza típica panameña.

El Ballet Nacional presenta un recorrido por las tradiciones panameñas. Foto/Cortesía

Familias, así como visitantes nacionales y extranjeros que recorren la feria, asistieron a la presentación y disfrutaron de un espectáculo que puso en valor el patrimonio cultural del país mediante la danza.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Este año se desarrolla bajo el lema “Saberes Ancestrales” y reúne a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país.

Ballet Nacional presenta un recorrido por las tradiciones panameñas. Foto/Cortesía

Los asistentes pueden conocer y adquirir piezas elaboradas con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación, además de disfrutar de una variada agenda de actividades culturales y artísticas.

El costo de la entrada es de tres dólares para adultos y de 1.50 dólares para jubilados. Los niños menores de 12 años y los estudiantes que asistan con uniforme escolar tienen acceso gratuito.