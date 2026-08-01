Panamá, 01 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 01 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías

    La función especial reunió a familias y visitantes con un repertorio inspirado en el folclore nacional.

    Getzalette Reyes
    Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías
    Ballet Nacional presenta un recorrido por las tradiciones panameñas. Foto/Cortesía

    El Ballet Nacional de Panamá ofreció una función especial en el Teatro La Huaca del centro de convenciones Atlapa como parte de la programación cultural de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, con un espectáculo que resaltó las tradiciones y la identidad panameña a través de la danza.

    La gala presentó un repertorio inspirado en las expresiones folclóricas del país, con coreografías como Viva Panamá, El Gallo y la Gallina, Diablos Espejos, La Dama de la Pollera y Reto. La presentación también incluyó Al Tambor de la Alegría, una de las piezas más aplaudidas de la jornada.

    La propuesta artística combinó la técnica del ballet clásico con ritmos y elementos de la danza típica panameña.

    Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías
    El Ballet Nacional presenta un recorrido por las tradiciones panameñas. Foto/Cortesía

    Familias, así como visitantes nacionales y extranjeros que recorren la feria, asistieron a la presentación y disfrutaron de un espectáculo que puso en valor el patrimonio cultural del país mediante la danza.

    La XLVI Feria Nacional de Artesanías permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Este año se desarrolla bajo el lema “Saberes Ancestrales” y reúne a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país.

    Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías
    Ballet Nacional presenta un recorrido por las tradiciones panameñas. Foto/Cortesía

    Los asistentes pueden conocer y adquirir piezas elaboradas con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación, además de disfrutar de una variada agenda de actividades culturales y artísticas.

    El costo de la entrada es de tres dólares para adultos y de 1.50 dólares para jubilados. Los niños menores de 12 años y los estudiantes que asistan con uniforme escolar tienen acceso gratuito.

    Getzalette Reyes

    Última Hora

    • 21:29 Imputan cargos a alias ‘El Abogado’, presuntamente vinculado a la pandilla Bagdad, extraditado desde España Leer más
    • 20:57 Wright y Agrazal lideran triunfo de Panamá sobre Nicaragua Leer más
    • 20:45 Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías Leer más
    • 20:22 Italys Suira, su presunta vinculación con la ‘Mafia Filipina’ y su relación con la influencer Jackie Guzmán Leer más
    • 20:14 Grupo IDV adquiere el control del Chorrillo FC Leer más
    • 19:39 Urgencia: Advierten que casos graves e ingresos a Intensivos por virus respiratorio aumentarán si el Minsa no toma medidas inmediatas Leer más
    • 19:30 Exdirector del Consejo de Seguridad condenado por los ‘pinchazos’ es asesor del Ministerio de Gobierno  Leer más
    • 18:52 El valor se crea donde se produce intercambio Leer más
    • 18:36 Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour de Francia Leer más
    • 18:35 Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia Leer más