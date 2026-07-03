Biblioteca Nacional ofrecerá amnistía librera y actividades especiales por su 84 aniversario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. conmemorará su 84 aniversario con una programación que reunirá conversatorios, presentaciones de libros, actividades culturales y una jornada de amnistía librera.

Las actividades empezarán el viernes 11 de julio con una jornada de puertas abiertas. A las 10:00 a.m. se realizará el conversatorio “Nueva generación de investigadores y su relación con el patrimonio documental”, moderado por Karen Bernal y con la participación de Isa Chevasco, Nodier García, Sergio Aguina y Liz Lasso, quienes abordarán el papel de las nuevas generaciones en la investigación y la conservación de la memoria documental del país.

Ese mismo día, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., los asistentes podrán participar en una experiencia inmersiva literaria.

La agenda continuará a las 2:00 p.m. con la presentación del libro El riel del clavero, del escritor Amílcar Alvarado, y concluirá a las 4:00 p.m. con un concierto a cargo de los Niños Cantores de Panamá y el Coro Prejuvenil Metropolitano de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá.

Como parte de la conmemoración, el miércoles 16 de julio, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo el conversatorio “Patrimonio documental y su valor para el país”, moderado por la periodista Mónica Guardia.

El panel estará integrado por las historiadoras Patricia Pizzurno y Guillermina De Gracia, quienes compartirán sus reflexiones sobre la importancia de proteger y valorar la memoria documental panameña.

Julio será el mes de la amnistía librera

Una de las iniciativas más destacadas del aniversario será la amnistía librera, que se extenderá durante todo el mes de julio.

Gracias a esta jornada, los usuarios podrán devolver libros con atraso sin el pago de multas, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La medida busca recuperar ejemplares para ponerlos nuevamente a disposición de los lectores y fortalecer el acceso al conocimiento, resaltó la Biblioteca Nacional.

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. conmemora su 84 aniversario. LP

Datos históricos

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. fue creada mediante el Decreto No. 238 del 31 de enero de 1942 y abrió sus puertas al público el 11 de julio de ese mismo año.

Su origen se remonta a la Biblioteca Colón, fundada en 1892, cuyas colecciones sirvieron como base para la creación de la institución. Inicialmente contó con cerca de 10 mil volúmenes, entre ellos libros nacionales, publicaciones periódicas y una importante colección de obras extranjeras.

Desde 1987, la Biblioteca Nacional funciona en su sede actual, ubicada en el parque Omar, corregimiento de San Francisco.