Bicentenario del Congreso Anfictiónico: exhiben documentos, monedas y la réplica de la Espada de Bolívar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La exposición reúne documentos históricos, piezas numismáticas, medallas, filatelia y una réplica de la Espada de Bolívar para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de 1826.

Pasados dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá abrió al público una exposición conmemorativa que invita a recorrer uno de los capítulos más trascendentales de la historia del continente y del país.

La muestra, organizada en conjunto con el colectivo de coleccionistas PTY Collections, estará disponible hasta el 26 de julio con entrada gratuita y propone un recorrido cronológico por el congreso convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826, considerado un hito del panamericanismo y de la integración regional.

A través de 14 estaciones expositivas, los visitantes podrán conocer documentos históricos, piezas numismáticas, filatélicas y objetos conmemorativos que narran el contexto y el legado del encuentro diplomático celebrado en el Istmo hace 200 años.

Una muestra construida desde el coleccionismo

Eduardo Lay, miembro fundador de PTY Collections, explicó que la exposición nació como parte de la planificación anual del grupo para destacar acontecimientos relevantes de la historia nacional a través del coleccionismo.

“Uno de esos eventos era, obviamente, resaltar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico. A partir de eso, desarrollamos el concepto entre los coleccionistas que participamos en el grupo”, comentó Lay a La Prensa.

Cada una de las colecciones exhibidas responde a una propuesta temática previamente definida por los integrantes de PTY Collections, con el propósito de ofrecer al público un recorrido histórico coherente y didáctico.

La exposición está compuesta por 14 estaciones. Foto/Cortesía

Réplica de la Espada de Bolívar y piezas inéditas

Uno de los principales atractivos de la exhibición es la réplica de la Espada de Bolívar, obsequio realizado por la Municipalidad de Lima al Libertador en 1825 y considerada una de las piezas visualmente más impactantes de la muestra.

Además, los visitantes encontrarán una maqueta alegórica a la Gran Colombia, monedas de oro y plata de la época, billetes de colección, medallas conmemorativas, sellos postales y reproducciones de documentos relacionados con el Congreso Anfictiónico.

“Somos un grupo de coleccionistas que busca promover la historia de Panamá a través de nuestras colecciones. Todas nuestras exposiciones son sin fines de lucro y están orientadas a aportar al conocimiento y la preservación de nuestra memoria histórica” Eduardo Lay, miembro fundador de PTY Collections.

Entre las piezas más singulares destaca una medalla venezolana que conmemora el atentado fallido contra Simón Bolívar ocurrido en 1828.

“Es una pieza muy rara y muy codiciada; probablemente sea la única que existe en Panamá y hay muy pocas fuera del país”, afirmó Lay.

La exposición también incorpora facsímiles de las actas originales del Congreso Anfictiónico y correspondencia diplomática del entonces presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, relacionada con el histórico encuentro.

Un recorrido para comprender el legado del Congreso

Lay recomendó a los visitantes realizar el recorrido siguiendo el orden cronológico de las estaciones para comprender la trascendencia del Congreso Anfictiónico y el papel desempeñado por Panamá como punto de encuentro de las naciones americanas.

“Primero entenderán la importancia del Congreso Anfictiónico y luego cómo el liderazgo de Bolívar influyó en ese acontecimiento. Ese recorrido permite dimensionar el papel que ha tenido este evento en la historia de Panamá”, precisó.

Casa Museo del Banco Nacional invita a recorrer la historia del Congreso Anfictiónico. Foto/Cortesía

Horarios y acceso

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de julio de 2026 en la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá, ubicada en el corregimiento de Calidonia, Calle 34 Este.

El público podrá visitarla de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m., con entrada gratuita.