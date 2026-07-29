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    DISTINCIÓN

    Billboard distinguirá a Gaitanes en primera edición de la Salsa Music Week

    Los hermanos Alberto y Ricardo Gaitán representarán a Panamá en la inédita cita mundial del género que se celebrará en Cali, Colombia.

    Martha Vanessa Concepción
    Billboard distinguirá a Gaitanes en primera edición de la Salsa Music Week
    Los hermanos Gaitanes cuentan con más de 20 años de trayectoria. Foto/Cortesía

    Los panameños Ricardo y Alberto Gaitán han sido seleccionados formalmente por Billboard Colombia para participar en la primera edición de la Billboard Salsa Music Week, un evento global que reunirá a los máximos exponentes y profesionales del género salsero.

    El encuentro se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre de 2026 en la ciudad de Cali, Colombia, reconocida mundialmente como la capital de la salsa.

    Durante cinco días, el evento se convertirá en el epicentro de la industria musical, congregando a artistas, compositores, productores, bailarines y ejecutivos en una programación que incluirá paneles de discusión, jornadas de formación, exhibiciones en vivo (showcases) y encuentros de negocio enfocados en el presente y futuro del género.

    Proyección musical

    Los hermanos Gaitán informaron que viajarán con la misión de visibilizar y defender la identidad de la escena salsera panameña, la cual mantiene una voz propia y una constante proyección internacional.

    “De Panamá a Cali: Gaitanes llevan su trayectoria, Nuestra Calle Latina y la bandera del país al nuevo escenario global de la salsa”, señala la delegación, destacando el orgullo y la responsabilidad de representar al istmo en esta histórica primera edición.

    Además, los artistas dijeron que aprovecharán esta vitrina internacional para llevar “Nuestra Calle Latina”, una iniciativa propia creada con el propósito de devolver la salsa a las calles y reconectar a las comunidades a través de la música, el baile y la cultura popular.

    Martha Vanessa Concepción

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