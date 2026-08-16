Buques de la Fuerza Marítima de Japón llegarán a Panamá: conozca cuándo y dónde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón llegará a Panamá este mes de agosto como parte de su entrenamiento internacional que contempla un recorrido de aproximadamente 30,400 millas y escalas en cinco países.

Los buques JS Kashima (TV-3508) y JS Yamagiri (TV-3515) tienen previsto arribar al puerto de Cruceros de Amador, donde el próximo 23 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., se realizará una ceremonia de bienvenida.

La visita forma parte del 70.º Crucero de Entrenamiento en el Extranjero de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa, que comenzó el 16 de mayo y se extenderá hasta el 24 de octubre de 2026.

En las embarcaciones viajan aproximadamente 484 oficiales y miembros de la tripulación, entre ellos 178 nuevos oficiales que se graduaron este año de la Escuela de Candidatos a Oficiales Marítimos.

De acuerdo con la información suministrada por la Embajada del Japón en Panamá, el programa tiene como objetivo que los oficiales recién comisionados desarrollen sus capacidades de navegación mediante entrenamientos en el mar, amplíen su experiencia internacional y fortalezcan las relaciones con los países incluidos en el recorrido.

Durante la travesía, los buques visitarán 11 puertos en Estados Unidos, Islandia, Canadá, Panamá y México. Además de Amador, el itinerario incluye Pearl Harbor, San Diego, Nueva York, Norfolk, Reikiavik, Halifax, Manzanillo, Vancouver, Anchorage y Dutch Harbor.

Como parte de las actividades durante la escala en Panamá, la Banda de Música de la Escuadra de Entrenamiento ofrecerá un concierto de acceso gratuito el 25 de agosto, a las 3:00 p.m., en el Pasillo del Koala de Albrook Mall.

La agrupación que participa en el recorrido de este año está integrada por 18 músicos.

También forma parte de la delegación Shouzui-Daiko, un grupo dedicado a la interpretación del wa-daiko, nombre que reciben los tradicionales tambores japoneses.

El grupo fue creado en 1999 y actualmente cuenta con 40 integrantes: 14 tripulantes del JS Kashima y 26 oficiales en formación. Sus miembros cambian cada año y participan en actividades destinadas a difundir expresiones de la cultura japonesa durante los recorridos internacionales de la escuadra.

El nombre Shouzui hace referencia a un acontecimiento favorable o augurio de buena fortuna.