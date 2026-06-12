Panamá, 12 de junio del 2026
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    Falla técnica

    Caída mundial de Meta: Usuarios reportan fallas masivas en los servicios de Facebook e Instagram

    Las plataformas presentan lentitud al actualizar el muro, problemas para iniciar sesión y colapso total en el envío de mensajes de texto.

    Martha Vanessa Concepción
    Caída mundial de Meta: Usuarios reportan fallas masivas en los servicios de Facebook e Instagram
    Reportan fallas en Meta. Foto: Archivo

    Las redes sociales Facebook e Instagram, ambas pertenecientes al conglomerado tecnológico Meta, registraron una interrupción masiva en sus servicios a nivel mundial la mañana de este viernes, según reportaron sus usuarios.

    Millones de cibernautas reportaron serios problemas de conectividad, caídas del sistema de inicio de sesión y una marcada lentitud al intentar actualizar los contenidos en sus dispositivos móviles y ordenadores.

    Caída mundial de Meta: Usuarios reportan fallas masivas en los servicios de Facebook e Instagram
    Usuarios de Meta reportan caída de Facebook e Instagram.

    El fallo técnico afectó de forma crítica a las herramientas de comunicación interna de Meta. Cientos de internautas señalaron que el sistema de mensajería privada de Instagram dejó de funcionar por completo, impidiendo el envío y la recepción de chats en tiempo real.

    Como es habitual ante este tipo de incidentes tecnológicos, la plataforma X (antes Twitter) se convirtió en el epicentro de las quejas.

    Caída mundial de Meta: Usuarios reportan fallas masivas en los servicios de Facebook e Instagram
    Usuarios de Meta reportan caída de Facebook e Instagram.

    Bajo diversas etiquetas de tendencia, los afectados comenzaron a compartir reportes para determinar el alcance del problema, confirmando rápidamente que no se trataba de un fallo de conexión local, sino de un evento que afectaba a distintas regiones del mundo en simultáneo.

    Caída mundial de Meta: Usuarios reportan fallas masivas en los servicios de Facebook e Instagram
    Usuarios de Meta reportan caída de Facebook e Instagram.

    Hasta el momento de redacción de esta nota, la compañía Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de la avería ni el tiempo estimado para la restauración total de sus plataformas.

    Martha Vanessa Concepción


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