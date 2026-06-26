Caminata Familiar Susie Thayer 2026: Fundacáncer destinará fondos a la UCI del Instituto Oncológico Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tradicional actividad se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de forma simultánea en ocho ciudades del país.

La Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fundacáncer) informó que celebrará el próximo domingo 30 de agosto la XXVII edición de la Caminata Familiar Susie Thayer, una jornada solidaria que busca recaudar fondos para fortalecer la atención de pacientes con cáncer en Panamá.

La actividad empezará a las 7:00 a.m. en la cinta costera y se desarrollará de manera simultánea en La Chorrera (Panamá Oeste), Colón, Penonomé (Coclé), David (Chiriquí), Tolé (Chiriquí), Chitré (Herrera) y Santiago (Veraguas), bajo el lema “Y tú, ¿por quién caminas?”.

Este año, los recursos obtenidos serán destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Oncológico Nacional (ION), específicamente para la adquisición de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.

Según Fundacáncer, estos dispositivos permitirán brindar un soporte respiratorio más seguro y eficiente a pacientes en estado crítico, además de contribuir a disminuir complicaciones y reducir el riesgo de infecciones.

La directora ejecutiva de Fundacáncer, Patricia Méndez Chiari, dijo, en conferencia de prensa, que la caminata se ha convertido en uno de los principales movimientos de solidaridad del país, gracias al respaldo de miles de participantes, voluntarios y empresas.

“Cada año vemos cómo esta caminata moviliza a todo un país alrededor de una causa común. Esta nueva edición representa una oportunidad para seguir transformando solidaridad en acceso a mejores herramientas para la atención y recuperación de quienes más lo necesitan”, señaló.

Desde su creación en 1998, Fundacáncer ha impulsado proyectos para fortalecer la atención del Instituto Oncológico Nacional y desarrollar programas de prevención y detección temprana del cáncer en distintas provincias del país.

En tanto, el presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, Fernando Motta, recordó que la iniciativa también busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

“Nuestro compromiso va mucho más allá de recaudar fondos. También buscamos recordar la importancia de la prevención y de realizarse los exámenes a tiempo, porque un diagnóstico oportuno puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona”, afirmó.

Motta advirtió que cerca del 60 % de los pacientes que llegan al ION son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, una situación que resalta la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y detección precoz.

La actividad se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de forma simultánea en ocho ciudades del país. Foto/Cortesía

Las camisetas oficiales de la Caminata Familiar Susie Thayer están disponibles en las oficinas de Fundacáncer, ubicadas en Costa del Este (edificio Financial Park, piso 15), y en las instalaciones de la fundación dentro del ION, en Ancón.

La organización también anunció que realizará jornadas especiales de venta en centros comerciales y supermercados del país, las cuales serán informadas a través de sus redes sociales.