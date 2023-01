Camino a mi primer Óscar: 6 celebridades nominadas por primera vez a estos premios

Este martes 24 de enero La Academia anunció los nominados a sus categorías para la entrega de los premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo.

Estas son las celebridades nominada por primera vez al Óscar este año:

Ana de Armas

La actriz cubana está nominada en la categoría de Mejor actriz por su papel en la película Blonde, de Netflix, donde interpretó a Marilyn Monroe. Es una de las películas más polémicas de 2022.

Jaime Lee Curtis

La actriz de 64 años compite en la categoría de Mejor actriz en un rol de reparto por su trabajo en la comedia dramática Everything Everywhere All at Once.

Jaime tiene más de 40 años de carrera en cine y televisión, y ha recibido nominaciones en premios como los Globos de Oro, Emmy, Grammy y Sag Awards.

Rihanna

La empresaria y artista barbadense fue nominada, por primera vez, por su canción original Lift Me Up, que fue la banda sonora de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever. Esta era la primera canción de Rihanna en más de seis años.

