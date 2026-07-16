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    Leyenda del fútbol

    Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 se subasta por 4,9 millones de dólares

    La prenda que Pelé vistió con 17 años en la final del Mundial de 1958 se convirtió en el artículo más caro de su legado deportivo.

    EFE
    Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 se subasta por 4,9 millones de dólares
    Camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958. Foto: EFE.

    Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial FIFA de Suecia en 1958 se vendió este jueves en la casa Sotheby’s de Nueva York por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con la carrera deportiva del legendario astro brasileño.

    La prenda azul y con un 10 en el reverso era la estrella de una subasta de objetos históricos del fútbol y partía con una estimación en torno a los seis millones de dólares, la oferta más alta para una pertenencia de Pelé, que resultó ser demasiado optimista.

    Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato.

    Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 se subasta por 4,9 millones de dólares
    Tarjeta con la imagen de Pelé en la subasta donde la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia. Foto: EFE.

    La subasta ‘The beautiful game’ incluyó decenas de cromos coleccionables de fútbol vendidos por debajo de los precios estimados, al empezar por uno de Pelé de 1958 que recaudó 108 mil dólares pero se valoraba en al menos 150 mil

    La mayoría de los cromos históricos se vendieron a un precio menor del esperado, muchos de ellos por menos de mil dólares, según la página web de la subasta.

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    El segundo objeto más caro fue el brazalete de capitán del argentino Diego Armando Maradona, que llevó en el Mundial de 1986, cuando marcó el gol de la ‘Mano de Dios’, y que recaudó 512 mil dólares.

    También se vendieron varias camisetas de estrellas del fútbol, entre las cuales tuvieron más éxito las de Lionel Messi al actuar para el Barça: una de la Champions de 2017 logró 217, 600 dólares; seguidas por otras de La Liga que superaron los 100 mil dólares.

    EFE

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