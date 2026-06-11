¿Viaja al Mundial 2026? Cancillería de Panamá exige completar registro consular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Insta a la fanaticada a completar el Registro Voluntario Consular en línea o vía código QR en el Aeropuerto de Tocumen para garantizar asistencia inmediata ante cualquier emergencia.

Tras la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un llamado urgente a todos los ciudadanos que se desplazarán hacia las sedes de Canadá, Estados Unidos y México a que completen de forma obligatoria el Registro Voluntario Consular.

La Cancillería explicó que se trata de una herramienta digital estratégica diseñada para coordinar asistencia oportuna y protección diplomática en caso de contingencias en el extranjero.

El registro digital se realiza de manera gratuita a través del portal web oficial de la institución. No obstante, para agilizar el proceso de los rezagados, la Cancillería habilitó códigos QR en puntos clave del Aeropuerto Internacional de Tocumen, permitiendo a los fanáticos rellenar el formulario digital minutos antes de abordar su vuelo.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. LP/Katiuska Hernández

La institución asegura que toda la información suministrada se manejará bajo estrictos protocolos de confidencialidad y será de uso exclusivo para las delegaciones consulares.

Al completar este paso, la plataforma enviará de forma automática al correo electrónico del usuario una Guía Consular personalizada según el país de destino.

Este documento técnico compila directrices esenciales como los requisitos migratorios actualizados, protocolos sanitarios vigentes, normativas de seguridad local y, de manera crucial, los números telefónicos de emergencia y ubicación de los consulados panameños en territorio norteamericano.

Fanáticos de la selección en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Foto: Tocumen Aereo

Adicionalmente, el cuerpo diplomático recordó a la fanaticada la importancia de la prevención logística.

Las autoridades enfatizan que los pasaportes deben contar con una vigencia mínima de seis meses al momento del viaje. Asimismo, se aconseja portar copias tanto físicas como digitales de los documentos de identidad y resguardar los comprobantes impresos de las reservas de vuelos, hospedajes y boletos de los partidos para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias de los países anfitriones.