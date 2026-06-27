Panamá, 27 de junio del 2026
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    LEGADO

    Celia Cruz, la ‘primera artista latina’ con una voz recreada por inteligencia artificial

    EFE
    Celia Cruz, la ‘primera artista latina’ con una voz recreada por inteligencia artificial
    Celia Caridad Cruz y Alfonso​, más conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubana de música tropical. EFE

    La legendaria cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la “primera artista latina” cuya voz ha sido recreada mediante inteligencia artificial (IA), una tecnología que solo se utilizará en proyectos acordes con su legado y los valores que defendió en vida, como “ensalzar” la cultura hispana, explicó a EFE su albacea, Omer Pardillo.

    El representante detalló que el objetivo es preservar el legado de la ‘Reina de la salsa’, fallecida en 2003, y acercarlo a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.

    “El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones”, indicó.

    El representante precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero que su utilización estará sujeta a una estricta supervisión del patrimonio de la artista, nacida en La Habana en 1925.

    Celia Cruz, la ‘primera artista latina’ con una voz recreada por inteligencia artificial
    Fotografía cedida por Pinecrest Gardens donde aparece la 'Reina de la salsa', la cantante cubana Celia Cruz . EFE/Pinecrest Gardens

    “No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado”, aseguró.

    Pardillo aclaró que cada propuesta será analizada antes de recibir autorización. “Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero tampoco que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiese querido. Siempre cuando voy a empezar un proyecto lo pienso tres veces y pienso: ¿Le hubiera gustado a ella o no le hubiera gustado?”, enfatizó.

    Manifestó que el trabajo estuvo a cargo de ElevenLabs, que ya habían simulado la voz de la poeta estadounidense Maya Angelou, a quien él conoció a través de Celia Cruz, lo que, cuenta, disipó sus dudas iniciales sobre el uso de esta tecnología.

    EFE

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