Cinco actividades para que apoyes o te involucres con las fundaciones en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Además de ser espacios para compartir, algunas de estas opciones pueden convertirse en oportunidades para colaborar o aprender.

Estas actividades ofrecen distintas formas de participar, aprender, compartir en comunidad y contribuir con diferentes causas.

1. Taller para hombres

La Fundación Fungilce en colaboración con la fundación Ibrahim Sudy Guzmán desarrollarán un taller diseñado para hombres que buscan herramientas para gestionar sus emociones, afrontar momentos de cambio y fortalecer su bienestar integral.

Se hablará de forma abierta, respetuosa y profesional sobre el balance emocional y el impacto positivo que tiene en el entorno familiar y legal.

La actividad será el 1 de agosto en el auditorio de la Universidad del Caribe, edificio Afra, Obarrio, piso 7. Puedes reservar un cupo dejando un comentario o enviando un DM en la cuenta de Instagram @fundacionibrahim y /o @fungilcepanama.

La fundación Fungilce tiene como objetivo ofrecer asesorías jurídicas gratuitas, para adultos mayores y hombres maltratados (violencia doméstica); y fundación Ibrahim se enfoca en educación para familias de personas con trastorno de espectro autista y cómo cuidar al cuidador.

2. Webinar para familias con personas con discapacidad

El Centro Ann Sullivan Panamá efectuará su quinta videoconferencia abierta a la comunidad con el tema “La comunicación transforma vidas: Estrategias prácticas para personas con autismo y síndrome de Down desde el hogar”.

La conferencista es Joana Chen de Olivares y la actividad será el 28 de julio, a las 6:00 p.m. Puedes encontrar el enlace para conectarte ese día en su cuenta de Instagram @caspanpma. No te lo pierdas.

3. Bingo sonrisas (Operación Sonrisa Panamá)

La Fundación Operación Sonrisa Panamá realizará el Bingo Sonrisas, una actividad benéfica para recaudar fondos destinados a la atención de niños y jóvenes con labio y paladar hendido.

El evento se llevará a cabo el lunes 3 de agosto, a las 6:00 p.m., en el Club Unión. La donación para participar es de $40.

Los interesados pueden realizar el pago mediante Yappy a @operacionsonrisapanama y enviar el comprobante al 6430-6297 o al correo mberberian@operacionsonrisa.gob.pa para reservar su cupo.

4. Inducción de voluntarios (Fundación MAI)

La Fundación MAI realizará una inducción para nuevos voluntarios el jueves 30 de julio, a las 5:00 p.m., en el MAI Center, ubicado en Coco del Mar.

La actividad está dirigida a quienes deseen conocer la labor de la fundación y las oportunidades de voluntariado. Durante la jornada, los participantes podrán informarse sobre sus programas y compartir un espacio de convivencia con el equipo de la organización.

Esta fundación está enfocada en llevar salud mental y bienestar a comunidades en riesgo, a través de programas de arte-terapia.

5. Relevo por la vida (Fanlyc)

La Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc) realizará la Carrera Caminata Relevo por la Vida en la región de Azuero a beneficio de los niños con leucemia y cáncer.

La jornada se llevará a cabo el domingo 2 de agosto en la Feria Internacional de Azuero, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluirá un recorrido de 3 kilómetros. La donación para participar es de5 dólares.

La organización recomienda a los asistentes llevar un termo con agua para mantenerse hidratados durante la actividad.