¡Las buenas noticias también cuentan! Cada viernes, descubre cinco historias y logros que dejaron una huella positiva en Panamá.

1.) Singapur ratifica protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá ante la OEA

La República de Singapur depositó este jueves 5 de noviembre, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), su instrumento de ratificación del Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, con lo que formalizó su respaldo al régimen jurídico internacional de la vía interoceánica.

2.) ‘Colón, tu historia no ha terminado’: el emotivo discurso del joven Ángel Luzcando

El joven representante de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria 2026 habló de la violencia, las dificultades económicas y los prejuicios que enfrentan los jóvenes de la provincia. Su mensaje de superación y esperanza marcó la sesión solemne del 5 de noviembre en la provincia.

3.) Panamá conquista la primera Copa de Naciones de Futsal 2026

La selección de futsal de Panamá se proclamó la noche del sábado 31 de octubre campeón de la primera edición de la Copa de Naciones de Futsal 2026, luego de vencer por 5-1 a Cuba en la final del certamen que se disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua.

4.) Barra 910: el nuevo spot para surfear que surgió en Isla Cañas

Una nueva zona para el surf comenzó a tomar forma en Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, luego de que la apertura de una extensa barra de arena modificara la geografía de este sector costero. El cambio permitió la formación de nuevas olas hacia ambos lados de la costa, una característica que ha despertado el interés de los surfistas por el potencial del lugar.

5.) Entre piezas y memorias, el Reina Torres de Araúz prepara su regreso tras completar la fase estructural

El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta), cerrado al público desde 2013, prevé reabrir sus puertas en marzo de 2027, con la apertura de la primera fase de los trabajos de restauración.