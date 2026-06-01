Cine panameño brilla en Hollywood: ‘La Residencia’ gana el fondo de Amazon MGM Studios en el festival LALIFF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La producción, co-producida por la panameña Melanie Vizuete y dirigida por Mariel García Spooner, sella una racha de éxitos internacionales tras triunfar también en el Festival de Málaga.

El cine independiente de Panamá consolida un hito histórico en la industria cinematográfica internacional. El largometraje panameño La Residencia, dirigido por Mariel García Spooner y co-producido por la actriz, cantante y productora Melanie Michelle Vizuete junto a Marcela Bejarano (Hello October), se alzó con el prestigioso fondo de finalización LFI Works in Progress Finishing Fund 2026, se informó a este medio.

Este reconocimiento es otorgado por el Latino Film Institute (LFI) en el marco de la 25.ª edición del Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF), en alianza estratégica con los gigantes de la industria Amazon MGM Studios.

El fondo está diseñado exclusivamente para impulsar largometrajes con una sólida calidad de producción, relevancia cultural y viabilidad comercial, asegurando el capital necesario para culminar las etapas finales de posproducción.

La Residencia ganó el LFI Works in Progress Finishing Fund, otorgado por el Latino Film Institute en el marco del Los Angeles Latino International Film Festival, en colaboración con Amazon MGM Studios.

Orgullo y legado musical

El logro generó reacciones inmediatas en el ámbito cultural panameño. El reconocido cantautor Ricardo Vizuete —padre de la productora Melanie Vizuete y creador de himnos de la salsa internacional como Por eso está conmigo, Voy a conquistar tu amor y Se parecía tanto a ti— confirmó la primicia a La Prensa.

El músico expresó la profunda emoción que embarga a su familia por este paso de la cinematografía local en la meca del cine mundial.

Ricardo Vizuete.

“Esto me puso a saltar en un pie, la verdad que tremenda alegría que a la niña le estén saliendo las cosas... Llegó a un festival, la Meca del cine Hollywood, a presentar su nuevo proyecto con la directora Mariel”, señaló el artista quien como compositor salsero ha sido ganador de 2 discos de platino y 4 discos de Oro.

Melanie creció en ese ambiente artístico, fue una de las productoras del programa MasterChef en Panamá, ha hecho comerciales, teatro, participado en algunas películas y actualmente trabaja en Vancouver film school en Canadá, donde reside.

La Residencia ganó el LFI Works in Progress Finishing Fund, otorgado por el Latino Film Institute en el marco del Los Angeles Latino International Film Festival, en colaboración con Amazon MGM Studios.

Trama

La Residencia narra la historia de tres mujeres que, al verse confrontadas por profundos desafíos personales y financieros, deciden unirse para emprender un proyecto único: abrir un club especializado para adultos mayores. Filmado en Playa Blanca y diferentes locaciones de Panamá, el largometraje utiliza el humor, la empatía y los lazos inquebrantables de amistad como motores principales para derribar los estigmas de la edad. A través de este viaje de resiliencia, la narrativa se convierte en una profunda celebración de la fortaleza femenina, demostrando que la madurez es una etapa perfecta para la reinvención y la solidaridad comunitaria.

De Málaga a Chile: Una ruta imparable

El triunfo en Los Ángeles no es un hecho aislado. La producción, que cuenta con un elenco estelar integrado por las actrices internacionales Xilena Aycardi, Marcela Carvajal y la panameña Diana Abouganem, viene de registrar un impecable debut en Europa.

Durante su reciente participación con el primer corte de edición en el Work in Progress (WIP) Iberoamericano del prestigioso Festival de Cine de Málaga en España, la película arrasó con múltiples galardones técnicos:

La Residencia se distingue en Málaga.

Premio de postproducción de sonido: Financiamiento directo para la mezcla y diseño de audio profesional.

Premio de promoción comercial: Creación y postproducción de materiales promocionales oficiales, incluyendo el teaser y el trailer.

Pase directo al WIP de SANFIC: Clasificación automática para la sección de industria del Santiago Festival Internacional de Cine en Chile, asegurando su continuidad en el circuito sudamericano.

El guion de La Residencia, escrito por Mariel García Spooner y Ana Lucía Gurisatti, se encamina ahora a su fase final de optimización técnica gracias al respaldo económico y corporativo de Amazon.

Con este impulso, el proyecto cumple con el compromiso de finalizar su producción en el plazo establecido de un año, dejando la bandera de Panamá posicionada en los mercados más competitivos del cine global.