Coach en IA alerta sobre estafas con voces clonadas y videos falsos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El especialista en inteligencia artificial Giovanni Argüelles explicó cómo aprovechar las ventajas de la IA, alertó sobre la desinformación y compartió recomendaciones para evitar fraudes.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas trabajan y consumen información. No obstante, su creciente uso también plantea desafíos relacionados con la desinformación y las estafas digitales.

Así lo señaló Giovanni Argüelles, coach especializado en inteligencia artificial, durante una entrevista con La Prensa en la que destacó tanto las oportunidades como los riesgos asociados a esta tecnología.

Argüelles describió la IA como una herramienta con dos caras. Por un lado −explicó− permite aumentar la productividad mediante la creación de presentaciones, resúmenes y otros contenidos en menos tiempo. Por otro, advirtió que su uso indiscriminado puede llevar a la difusión de información falsa.

Para aprovechar sus beneficios sin perder el control, recomendó aplicar una fórmula basada en la supervisión humana.

“La inteligencia artificial puede ejecutar gran parte del trabajo, pero siempre debe existir un criterio humano que revise, valide y tome las decisiones finales”, precisó Argüelles, quien fue uno de los panelistas en el Foro de Comunicación Corporativa Simbiosis Digital: innovación tecnológica y la cultura de ética en el nuevo periodismo, organizado esta semana por el Banco Nacional de Panamá.

El desafío de la desinformación

Uno de los principales riesgos identificados por el especialista es la creciente cantidad de contenido generado por inteligencia artificial que circula diariamente en internet.

Según Argüelles, cada día se producen cientos de millones de piezas de contenido mediante herramientas de IA, mientras que cada vez más personas consumen información a través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube antes que por medios tradicionales.

Esta situación favorece la propagación de noticias falsas y dificulta que los usuarios distingan entre contenidos reales y manipulados, añadió.

“El problema no es solo la tecnología, sino la falta de validación de la información que consumimos y compartimos”, indicó.

"Debemos verificar la información que se publica, un error puede costar lo que como profesional has construido", indicó Argüelles. Foto/Cortesía

Estafas con voces e imágenes clonadas

Argüelles también alertó sobre el auge de los fraudes que utilizan inteligencia artificial para imitar voces, rostros y videos de personas reales.

Como medida preventiva, recomendó establecer palabras o preguntas clave entre familiares y personas cercanas que permitan verificar la identidad de quien se comunica en situaciones sospechosas.

Explicó que, ante una llamada en la que supuestamente un familiar solicita ayuda urgente, es recomendable realizar preguntas cuya respuesta solo esa persona conozca.

“Las estafas están evolucionando rápidamente. Por eso es importante mantener la intuición y verificar antes de actuar”, señaló.

Asimismo, aconsejó evitar compartir información sensible en plataformas de inteligencia artificial, especialmente cuando se utilizan versiones gratuitas cuyos mecanismos de protección de datos pueden ser limitados.

Prepararse para el futuro

Más allá de los riesgos, Argüelles considera que aprender a utilizar la inteligencia artificial será una habilidad fundamental para el desarrollo profesional.

Comparó el momento actual con la incorporación de herramientas como Word, Excel o PowerPoint en el entorno laboral y aseguró que la IA tendrá un papel cada vez más relevante en distintos sectores.

“El futuro no espera a nadie y la inteligencia artificial tampoco. No podemos dejar al azar nuestro futuro profesional”, afirmó.

Por ello, recomendó dedicar al menos algunos minutos al día a familiarizarse con estas herramientas, explorar sus posibilidades y aprender a utilizarlas de manera responsable.