Comic Con Panamá 2024: Un fin de semana inolvidable para los fans de la cultura pop

El esperado evento para los amantes del cine, las series de televisión, los cómics, el género fantástico, la ciencia ficción, el anime y el manga está a punto de comenzar.

Comic Con Panamá 2024, que celebra su quinto aniversario, se llevará a cabo del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre en el Panama Convention Center.

Entre los destacados invitados de esta edición se encuentran Tom Welling, el icónico Clark Kent de la serie Smallville, y Erica Durance, quien interpretó a Lois Lane en la misma producción. También estarán presentes María Zhang, quien interpreta a Suki en la adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender, y Steven John Ward, reconocido por su papel de Dracule Mihawk en la adaptación live-action de One Piece.

Este evento, el más esperado de la cultura pop en Panamá, contará con la presencia de reconocidos actores de doblaje latinoamericanos, como Isabel Martiñón, la voz de Naruto Uzumaki en la aclamada serie de anime Naruto, e Iván Bastidas, quien da vida a Tanjiro Kamado en Kimetsu no Yaiba.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán explorar el Artist Alley, donde más de 50 artistas emergentes y profesionales exhibirán y venderán sus obras, destacando el talento local y regional. También habrá una Zona de Compras con productos de las series y películas favoritas de todos, así como talleres que forman parte del espacio académico de Comic Con Panamá.

Como parte de la agenda de Comic Con Panamá, los asistentes podrán disfrutar de talleres impartidos por artistas de renombre, experiencias interactivas, exhibiciones de figuras coleccionables, cómics, anime, y una zona de compras con productos de sus series y películas favoritas.



Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más sobre sus artistas favoritos a través de entrevistas en tarima, donde se explorará su trayectoria y experiencias en la industria. Además, podrán acercarse aún más a sus estrellas favoritas en los “Meet & Greet”, donde podrán tomarse una fotografía o conseguir un autógrafo de sus artistas internacionales preferidos.

El Concurso de Cosplay, un clásico del evento, promete ser nuevamente uno de los momentos más emocionantes, con más de $4,000 en premios para los participantes que exhiban sus mejores vestuarios y actuaciones. En la edición anterior, Comic Con Panamá atrajo a más de 20,000 asistentes.

El horario del evento será el viernes 30 de agosto de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., y el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las entradas están disponibles desde $15 y se pueden adquirir a través de panatickets.com y en las taquillas del evento.

Es importante destacar que los socios del Club La Prensa tienen un 20% de descuento en la taquilla del evento o al adquirir sus boletos en la web solicitando su promo code a club@prensa.com.