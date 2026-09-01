Comic Con Panamá 2026: conoce a los artistas internacionales invitados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Reconocidos personajes de series de televisión y voces de míticas figuras de los cómics y animes estarán presentes en nuestro país para participar en el Comic Con Panamá 2026, que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Panama Convention Center.

Los organizadores del evento, en su séptima edición, confirmaron la participación de seis artistas internacionales. Entre los invitados estará Zach Roerig, reconocido por interpretar a Matt Donovan durante las ocho temporadas de The Vampire Diaries y por sus apariciones en otras producciones de este universo, además de series como Friday Night Lights.

De igual forma, estará presente Katie Cassidy, quien dio vida a Laurel Lance/Black Canary en Arrow y ha formado parte de producciones como Supernatural, Gossip Girl y A Nightmare on Elm Street.

También estará en Panamá Michael Cudlitz, quien interpretó a Lex Luthor en Superman & Lois y es ampliamente recordado por su papel de Abraham Ford en The Walking Dead. Asimismo, es conocido por su participación en Band of Brothers y Southland.

Lera Abova, actriz que interpreta a Miss All Sunday en One Piece y conocida como Nico Robin, en el live action de Netflix, estará presente.

La lista de invitados incluye a dos de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano. Uno es Carlos Segundo, voz de Piccolo en Dragon Ball, quien también ha dado voz a Woody en Toy Story y al profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter. La otra voz es la de Patricia Acevedo, quien ha dado vida a personajes como Sailor Moon, Lisa Simpson en Los Simpson y Milk en Dragon Ball.

COLLAGE COM - 3

Todas estas figuras estarán presentes en Comic Con Panamá 2026 para compartir con los fanáticos y participar en presentaciones y entrevistas en tarima, donde el público podrá conocer más sobre sus carreras, personajes y experiencias dentro de la industria.

Los organizadores adelantaron que los asistentes también tendrán la oportunidad de acercarse a sus artistas favoritos a través de los Meet & Greet, con opciones de fotografías y autógrafos.

Los boletos para los Meet & Greet ya se encuentran a la venta a través de la página web oficial de Comic Con Panamá.

Otro aspecto importante que se resalta es que el Comic Con Panamá 2026 ofrecerá una amplia variedad de espacios y actividades. Los asistentes podrán recorrer el Artist Alley, donde ilustradores y artistas exhiben y comercializan su trabajo; visitar la Zona Shopping, con productos oficiales, coleccionables y artículos exclusivos; también descubrir la Zona de Coleccionistas, donde diferentes grupos exhibirán sus piezas y artículos de colección; disfrutar de la Zona Gaming, encabezada por el Project X Coliseum, con competencias y diferentes experiencias para los amantes de los videojuegos; participar en la Zona de Experiencias, con activaciones interactivas; asistir a los Talleres, que ofrecerán espacios de aprendizaje para toda la familia; y vivir la emoción del Concurso de Cosplay, uno de los momentos más esperados por el público.