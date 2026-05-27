Cómo entrenar a tu cerebro para desarrollar habilidades ignoradas que serán esenciales en la era de la IA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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David Robson - BBC Future

En su nuevo libro, The 21st Century Brain (“El cerebro del siglo XXI”), la científica Hannah Critchlow explora las habilidades, a menudo pasadas por alto, que serán necesarias para prosperar en la era de la inteligencia artificial y cómo podemos cultivarlas.

Con el mundo a nuestro alrededor cambiando a un ritmo cada vez más acelerado, quizás fantasees con “mejorar” tu cerebro para poder darle sentido a todo.

A primera vista, esto parecería imposible: nuestra materia gris y blanca tiene, en gran medida, la misma estructura que la de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. De hecho, si acaso, nuestros cerebros son un poco más pequeños: restos arqueológicos sugieren que se han reducido de manera significativa en los últimos 10.000 años.

Sin embargo, Hannah Critchlow, neurocientífica de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ofrece muchas razones para ser optimista. En su nuevo libro, explica cómo todos podemos desarrollar la flexibilidad mental que será necesaria para afrontar los desafíos que vienen.

“Básicamente, lo escribí para mí misma, para poder tomar mejores decisiones y mejorar mi propia vida, especialmente ahora que atravieso la mediana edad”, me dice. “Pero también para mis padres, para que puedan mantener un cerebro sano en la vejez, y para mi hijo, que ahora tiene 10 años. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que su cerebro florezca?”

Sigue leyendo para descubrir sus secretos para preparar tu mente para el futuro.

Hannah Critchlow / Adam Mracek

¿Qué te inspiró a explorar el concepto del cerebro del siglo XXI?

Empecé a trabajar en este libro hace tres años y, desde entonces, ha habido una explosión de avances en inteligencia artificial. Pero incluso entonces ya era evidente que esta tecnología iba a empezar a irrumpir en todos los aspectos de nuestra vida, tanto a nivel social como individual. Y, tanto en ese momento como ahora, había mucho entusiasmo al respecto, pero también mucho miedo.

Quería tomar distancia y reconocer que la inteligencia artificial se desarrolló a partir del conocimiento que hemos obtenido de la neurociencia. Entonces pensé: ¿qué pasaría si le damos la vuelta a esa idea y nos preguntamos cómo podemos usar ese conocimiento para aprovechar al máximo la inteligencia que ya tenemos en nuestro propio cerebro orgánico?

La misma comprensión que ha impulsado estos avances tecnológicos puede liberar el potencial cognitivo humano que todos tenemos.

La empatía es una de las habilidades de nuestro cerebro que destaca Critchlow. / Getty Images

¿Cuáles fueron sus criterios para seleccionar las habilidades que serán más importantes en el siglo XXI?

Quería centrarme en habilidades que a menudo han sido pasadas por alto por los científicos, pero que son fundamentales para nuestra capacidad de conectar con los demás, imaginar un mundo nuevo, innovar, resolver problemas y pensar a largo plazo.

Dado que vivimos en una época de cambios sociales y tecnológicos sin precedentes, examino nuestra capacidad para tolerar el cambio, la incertidumbre y la ambigüedad.

Todo esto, en esencia, requiere una buena “bioenergética”, así que también analizo las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células.

Empecemos con la inteligencia emocional y la empatía, que a menudo se consideran “habilidades blandas”.

Los niveles de inteligencia emocional y empatía pueden ser uno de los mayores predictores de cuán satisfechos nos sentimos con nuestra vida, de qué tan positivas son nuestras relaciones con los demás y también del éxito académico.

Cuando observamos los datos genéticos, parece que estas capacidades tienen un componente hereditario de entre el 10% y el 45%, pero todos podemos entrenar nuestra inteligencia emocional y nuestra empatía.

Jamil Zaki, psicólogo de la Universidad de Stanford, sostiene que podemos empezar mostrando un poco de compasión hacia nosotros mismos. Basta con tomarnos un momento para preguntarnos: “¿Por qué estoy sintiendo esta emoción?” y “¿Qué puedo hacer para ayudarme a gestionar este sentimiento y sentirme más cómodo?”

Una vez que empiezas a practicar un poco de autocompasión, sus efectos se expanden hacia los demás.

Estudios recientes señalan que nuestra capacidad de ser altruistas está conectada a nuestra salud intestinal, dice Critchlow. / Getty Images

También sostienes que el comportamiento altruista podría venir —literalmente— de nuestras entrañas.

Hay un estudio realmente fascinante de Hilke Plassmann y sus colegas, que analizaron a 100 voluntarios sanos que tomaron pre y probióticos. Después de solo siete semanas, tenían un microbioma intestinal más diverso en comparación con quienes tomaron placebo, y además eran mucho más altruistas.

Por ejemplo, los participantes estaban más dispuestos a renunciar a parte de su propio dinero en nombre de la igualdad. En otras palabras, sus niveles de altruismo cambiaron al tener un microbioma intestinal mucho más diverso. ¿No es increíble?

Sin duda ¿Cómo es posible que las bacterias intestinales puedan cambiar nuestro comportamiento?

El mecanismo no se conoce por completo, pero hay una gran cantidad de nervios en el intestino y también en el corazón. Cuando tienes una “corazonada” o una “sensación visceral”, es porque todas esas células están enviando señales a través del nervio vago hacia la ínsula, una región del cerebro involucrada en percibir el entorno y recopilar información, y luego hacia las áreas encargadas de la toma de decisiones.

Se cree que las bacterias intestinales producen neurotransmisores químicos que alteran la actividad de los circuitos neuronales y moldean nuestro comportamiento, incluidas nuestras interacciones sociales.

Para Critchlow, en los momentos en que nuestra mente se queda divagando está la clave de la creatividad. / Getty Images

¿Y qué pasa con la creatividad? Hay una frase maravillosa en tu libro en la que dices que, desde el punto de vista de una neurocientífica, la diferencia entre un Wolfgang Amadeus Mozart o una Ada Lovelace y el resto de nosotros es solo de grado leve. ¿Cómo podemos desarrollar más esos talentos?

Una forma es aprovechar mejor nuestros momentos de ensoñación. El 20% de nuestro día lo pasamos con la mente divagando, es decir, sin pensar en algo concreto ni tratando de alcanzar una meta específica, y es justamente ahí cuando empiezan a surgir nuevas ideas.

El cerebro simplemente empieza a detenerse en distintas cosas que estaban rondando en la mente. Y sabemos que salir a caminar en la naturaleza puede ayudar en ese proceso. Contribuye a aumentar una frecuencia muy particular de oscilaciones eléctricas cerebrales llamadas ondas alfa, que están asociadas con un pensamiento calmado y creativo.

Probablemente por eso Arquímedes tuvo también su famoso momento de eureka mientras estaba en el baño, relajado en el agua.

También sabemos que el sueño es importante para la creatividad, especialmente en ese momento en que uno empieza a quedarse dormido y piensa de una forma extraña y fragmentada. Una vez más, esto permite las ondas cerebrales asociadas con una creatividad aumentada.

Se dice que Thomas Edison sostenía un objeto metálico sobre una bandeja de metal; cuando se le caía y el ruido lo despertaba, anotaba cualquier idea nueva que hubiera tenido.

El ejercicio puede estimular el crecimiento de neuronas y conexiones neuronales, lo que ayuda a proteger nuestro cerebro a medida que envejecemos. / Getty Images

También defiendes que mantenernos en forma físicamente podría ayudarnos a afrontar mejor los desafíos del siglo XXI.

Sabemos que la actividad física no solo es increíblemente buena para el cuerpo, sino también para el cerebro, porque permite la creación de nuevas células nerviosas y circuitos neuronales.

Eso nos ayuda a pensar de nuevas maneras e incorporar nueva información, de modo que conservemos la agilidad y flexibilidad del cerebro.

Lo que nos lleva a la bioenergética. ¿Qué es y cómo aplicas ese conocimiento en tu propia vida?

La bioenergética depende de nuestras mitocondrias, las diminutas centrales energéticas de nuestras células.

Nuestro cerebro utiliza enormes cantidades de energía para pensar de distintas maneras, así que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a nuestras mitocondrias a producir energía limpia y eficiente va a contribuir a todos esos “malabares mentales”.

Las mitocondrias son esenciales para nuestra bioenergética y nuestro cerebro, dice Critchlow / BSIP/UIG vía Getty Images

Hago ejercicio, porque eso ayuda a que las mitocondrias se multipliquen y por ende a que tengas más “centrales energéticas” en tu cerebro y en tu cuerpo.

Me aseguro de dormir lo suficiente, porque es entonces cuando el organismo puede limpiar los desechos tóxicos que deja la producción de energía.

Y como de manera saludable, para que mis mitocondrias tengan el combustible adecuado y puedan producir el tipo correcto de energía. Eso significa no consumir demasiada azúcar ni alimentos ultraprocesados.

Por último, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente abrumado por el ritmo de vida actual?

Es curioso, porque en cierto sentido el cerebro humano tiene dificultades para lidiar con el cambio, y con la incertidumbre y la ambigüedad que lo acompañan.

Pero, como especie, parecemos estar impulsados a innovar, a movernos en distintas direcciones, a explorar y a sentir curiosidad.

Así que siempre ha existido una tensión entre esas dos fuerzas, y creo que ayuda simplemente aceptar que eso forma parte de la predisposición natural de nuestra especie: crear cambios y, al mismo tiempo, sentir un poco de miedo ante ellos.

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