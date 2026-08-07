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    Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026

    El Ministerio de Cultura premia la excelencia y el relevo generacional de las artes visuales en Panamá.

    Martha Vanessa Concepción
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    Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026
    Anuncian ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

    El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció oficialmente el fallo del XLIV Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis 2026 y de la primera edición del Concurso Nacional de Artistas Emergentes (EMERGE) 2026, con una inyección económica de $56 mil en premios.

    De acuerdo a la institución, ambas convocatorias buscan blindar el patrimonio contemporáneo e incentivar la producción de los creadores locales.

    Explicó que el veredicto se emitió tras intensas jornadas de deliberación en la Galería Museo de la Ciudad de las Artes, bajo el escrutinio de jurados idóneos y la certificación legal de la Notaría Décimo Tercera del Circuito de Panamá.

    Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026
    Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

    Consagración en el Concurso Roberto Lewis

    Con más de cuatro décadas de vigencia, el certamen Roberto Lewis premió propuestas de alto nivel técnico. Los galardones principales, dotados con incentivos económicos de $10,000 para pintura y escultura, y $7,000 para fotografía, correspondieron a:

    Pintura: Elsy Acosta (bajo el seudónimo “Nube”), por su pieza titulada El Sueño.

    Escultura: Gladys Sevillano (bajo el seudónimo “GURÚ”), gracias a la obra Mente.

    Fotografía: Bolívar Sánchez, merecedor del premio único con el trabajo “Se doblan espaldas, pero no Voluntades”.

    Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026
    Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

    El comité evaluador internacional, compuesto por la curadora Isabel Olga Szucs (Argentina), la investigadora Vanessa Acosta Ramírez (Colombia) y el artista visual Francisco Javier López González “Pancho López” (México), decidió declarar desierta la categoría de Arte Inclusivo, argumentando una baja participación en las entregas de este año.

    Estreno del semillero ‘EMERGE’ 2026

    Paralelamente, el Concurso Nacional de Artistas Emergentes seleccionó a sus primeros cuatro laureados de la escena joven. El jurado nacional, integrado por Antonio Valdés Bosch, Manuel Emilio Montilla y Fernando Antonio Bocanegra, premió a:

    Pintura: Lisbeth Rodríguez (Aún Curioso, Aún Posible / Seudónimo: “La Zarigüeya”).

    Escultura: Hugo González (Sol de Lluvia).

    Fotografía: Eduardo Molino Diez (Raíces Sobre el Mar / Seudónimo: “RFM-10”).

    Collage Creativo: Jonathan Cáceres (Razón Animal).

    Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026
    Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

    Ceremonia de premiación

    “Invertir en nuestros artistas es invertir en el patrimonio cultural y el futuro del país”, afirmó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

    Se informó que la ceremonia oficial de premiación e inauguración de la muestra colectiva con las obras ganadoras se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el auditorio Aurea “Baby” Torrijos, ubicado dentro del complejo de la Ciudad de las Artes.

    Martha Vanessa Concepción

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