Con una bolsa de $56 mil anuncian los ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Cultura premia la excelencia y el relevo generacional de las artes visuales en Panamá.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció oficialmente el fallo del XLIV Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis 2026 y de la primera edición del Concurso Nacional de Artistas Emergentes (EMERGE) 2026, con una inyección económica de $56 mil en premios.

De acuerdo a la institución, ambas convocatorias buscan blindar el patrimonio contemporáneo e incentivar la producción de los creadores locales.

Explicó que el veredicto se emitió tras intensas jornadas de deliberación en la Galería Museo de la Ciudad de las Artes, bajo el escrutinio de jurados idóneos y la certificación legal de la Notaría Décimo Tercera del Circuito de Panamá.

Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

Consagración en el Concurso Roberto Lewis

Con más de cuatro décadas de vigencia, el certamen Roberto Lewis premió propuestas de alto nivel técnico. Los galardones principales, dotados con incentivos económicos de $10,000 para pintura y escultura, y $7,000 para fotografía, correspondieron a:

Pintura: Elsy Acosta (bajo el seudónimo “Nube”), por su pieza titulada El Sueño.

Escultura: Gladys Sevillano (bajo el seudónimo “GURÚ”), gracias a la obra Mente.

Fotografía: Bolívar Sánchez, merecedor del premio único con el trabajo “Se doblan espaldas, pero no Voluntades”.

Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

El comité evaluador internacional, compuesto por la curadora Isabel Olga Szucs (Argentina), la investigadora Vanessa Acosta Ramírez (Colombia) y el artista visual Francisco Javier López González “Pancho López” (México), decidió declarar desierta la categoría de Arte Inclusivo, argumentando una baja participación en las entregas de este año.

Estreno del semillero ‘EMERGE’ 2026

Paralelamente, el Concurso Nacional de Artistas Emergentes seleccionó a sus primeros cuatro laureados de la escena joven. El jurado nacional, integrado por Antonio Valdés Bosch, Manuel Emilio Montilla y Fernando Antonio Bocanegra, premió a:

Pintura: Lisbeth Rodríguez (Aún Curioso, Aún Posible / Seudónimo: “La Zarigüeya”).

Escultura: Hugo González (Sol de Lluvia).

Fotografía: Eduardo Molino Diez (Raíces Sobre el Mar / Seudónimo: “RFM-10”).

Collage Creativo: Jonathan Cáceres (Razón Animal).

Ganadores de los concursos nacionales Roberto Lewis y Artistas Emergentes 2026. Mi Cultura

Ceremonia de premiación

“Invertir en nuestros artistas es invertir en el patrimonio cultural y el futuro del país”, afirmó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Se informó que la ceremonia oficial de premiación e inauguración de la muestra colectiva con las obras ganadoras se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el auditorio Aurea “Baby” Torrijos, ubicado dentro del complejo de la Ciudad de las Artes.