Conoce la agenda cultural para la semana del 19 al 26 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Cultura presentó la Agenda Cultural correspondiente a esta semana, una programación que rinde homenaje a la identidad nacional bajo el lema “¡Orgullosos de nuestra Sele ayer, hoy y siempre!” y que reúne exposiciones, obras de teatro, conciertos, talleres y espacios de reflexión.

La oferta incluye muestras de gran relevancia, entre ellas “El legado afroantillano en la construcción del Canal de Panamá”, instalada en la Rotonda del Edificio de la Administración del Canal.

También destacan las exposiciones internacionales “El Mundo según Mafalda”, en la Ciudad de las Artes, y “Ana Frank: Una historia vigente”, en el Museo de la Libertad, ambas dirigidas a públicos de todas las edades.

En el interior del país, las provincias de Los Santos y Herrera albergarán exhibiciones dedicadas a destacados folcloristas y a la tradicional danza del Diablico Sucio, una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio cultural panameño.

Teatro y música para toda la familia

Las artes escénicas tendrán una presencia destacada con producciones como “Mi marido es Therian”, en el Teatro ABA, y la obra infantil “Aladino y la lámpara maravillosa”, en el Teatro Pacific.

En el ámbito musical, la agenda contempla el concierto de gala de los Niños Cantores de San Miguelito y la celebración de La Fête de la Musique, que se realizará el 21 de junio en vía Argentina.

La programación concluirá el 26 de junio con el recital “Amor Mío”, que tendrá lugar en el Teatro Anayansi (Atlapa).

Espacios de formación y diálogo

Además de las actividades artísticas, la agenda incorpora iniciativas educativas y comunitarias, como talleres de origami, encuentros literarios en Boquete y clases gratuitas de fútbol en Boca La Caja.

La programación también abrirá espacios para el debate y la reflexión mediante conversatorios sobre la situación de la libertad de expresión en América Latina y sobre el relevo generacional en el teatro panameño.