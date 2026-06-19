Conozca las actividades recreativas de la semana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 19 al 26 de junio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

A continuación, se detallan las actividades organizadas:

Sábado 20 de junio

- 8:00 a.m. – Club de las Nuevas Rimas. Auditorio Innova 109, Ciudad del Saber.

- 9:00 a.m. – Reciclando Juntos. Junta Comunal de Cristóbal.

- 10:00 a.m. – Coleccionismo Mundialista: Intercambio de Figuritas y Memorias del Fútbol. Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Evento gratuito.

- 10:00 a.m. – Hora del Cuento “Yo debo administrar mi tiempo”. Biblioteca pública José María Núñez Roca.

- 12:00 m.d. – Tour Gaming Heroes-Actividades. GRATIS. Mall Paseo Central, Herrera.

- 1:30 p.m. – Taller Temático de Origami-Kusudama de Origami. Academia Higure, Vía Argentina.

- 3:00 p.m. – Obra de Teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Sala 2, Teatro Pacific.

- 4:00 p.m. – BROWN: Una película inspirada en una historia real. Auditorio del Museo del Canal, Casco Antiguo.

- 7:00 p.m. – Cine Foro: MATRIX. Calle 1ra, El Carmen, Edificio Le Blue, Piso 3.

Domingo 21 de junio

- 8:00 a.m. – Aquaerobics de baja intensidad. Piscina del Parque Ciudad del Saber.

- 8:00 a.m. – “Panamá Respira” Clases de yoga. Ciudad del Saber. Abiertas y gratuitas.

- 9:00 a.m. – Taller de Estimulación Temprana. Biblioteca Fernando Guardia de Penonomé.

- 11:30 a.m. – Taller Temático de Origami-Día del Padre. Academia Higure, Vía Argentina.

- 2:30 p.m. - Obra de Teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Sala 2, Teatro Pacific.

Lunes 22 de junio

- 9:00 a.m. – Descubriendo nuestra energía creadora. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural.

- 7:00 p.m. – Conversatorio: El Relevo Generacional en el teatro panameño. Sala del Teatro en Círculo.

Martes 23 de junio

- 10:00 a.m. - Más allá de la Obra: Proceso y Legado. Auditorio Roque Cordero, Ciudad de las Artes.

- 10:30 a.m. - Clases de danza folclórica. Casa Comunal de Carrasquilla. Salón cultural. Actividad gratuita.

- 2:00 p.m. - Clases de fútbol. Boca La Caja, cancha de fútbol. Actividad gratuita.

- 6:00 p.m. - Conversatorio “El estado de la Libertad de Expresión en América LAtina”. Centro Cultural de España. Casa del Soldado.

- 6:00 p.m. - Exposición “Entre ideas y Delirios”. Museo Regional de Veraguas.

Miércoles 24 de junio

- 10:00 a.m. – Ven y conoce el Edificio 173-Casa Museo. Ciudad del Saber (Miércoles a sábados).

- 11:00 a.m. – Recital “Hilos en la Roca: Palimpsesto Lírico”. Salón La Ballesta, Plaza Oteina.

- 6:30 p.m. – Club de Escucha Panamá. Mavi Coffee & Co., Calle 1ª, El Carmen.

- 8:00 p.m. – Estreno Documental y Conversatorio: Pedro Miguel, El Cementerio Olvidado. Galería Solar, Casco Antiguo. Entrada Gratuita.

Jueves 25 de junio

- 9:00 a.m. – Taller de Manualidades. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural.

- 1:00 p.m. – Conversatorio con niños “San Juan Bautista Patrono de Nuestro Distrito de Chitré”. Biblioteca pública Cristóbal Rodríguez, Chitré.

- 2:00 p.m. – Clases de Fútbol. Boca La Caja, Cancha de Fútbol. Actividad Gratuita.

- 7:00 p.m. – Recital “Amor Mío”. Teatro Anayansi, Atlapa.

- 8:00 p.m. – Flamenco Panamá-Piano Flamenco & Jazz. The Club, American Trade Hotel, Casco Antiguo.

Viernes 26 de junio

- 3:00 p.m. – Clases de Gimnasia. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural. Actividad Gratuita.

- 5:00 p.m. – Hablemos de Libros: Clásicos, Modernos y Universales. Fundación Biblioteca de Boquete.

- 7:00 p.m. – Una Historia de Espadas. Aldea Café, calle 66 este, San Francisco.

- 7:00 p.m. – Noche de pintura, sangría y tapas. Barrio El Carmen. Inversión de $40.