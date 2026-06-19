Conozca las actividades recreativas de la semana en Panamá

La agenda cultural para la semana del 19 al 26 de junio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.
A continuación, se detallan las actividades organizadas:
Sábado 20 de junio
- 8:00 a.m. – Club de las Nuevas Rimas. Auditorio Innova 109, Ciudad del Saber.
- 9:00 a.m. – Reciclando Juntos. Junta Comunal de Cristóbal.
- 10:00 a.m. – Coleccionismo Mundialista: Intercambio de Figuritas y Memorias del Fútbol. Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Evento gratuito.
- 10:00 a.m. – Hora del Cuento “Yo debo administrar mi tiempo”. Biblioteca pública José María Núñez Roca.
- 12:00 m.d. – Tour Gaming Heroes-Actividades. GRATIS. Mall Paseo Central, Herrera.
- 1:30 p.m. – Taller Temático de Origami-Kusudama de Origami. Academia Higure, Vía Argentina.
- 3:00 p.m. – Obra de Teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Sala 2, Teatro Pacific.
- 4:00 p.m. – BROWN: Una película inspirada en una historia real. Auditorio del Museo del Canal, Casco Antiguo.
- 7:00 p.m. – Cine Foro: MATRIX. Calle 1ra, El Carmen, Edificio Le Blue, Piso 3.
Domingo 21 de junio
- 8:00 a.m. – Aquaerobics de baja intensidad. Piscina del Parque Ciudad del Saber.
- 8:00 a.m. – “Panamá Respira” Clases de yoga. Ciudad del Saber. Abiertas y gratuitas.
- 9:00 a.m. – Taller de Estimulación Temprana. Biblioteca Fernando Guardia de Penonomé.
- 11:30 a.m. – Taller Temático de Origami-Día del Padre. Academia Higure, Vía Argentina.
- 2:30 p.m. - Obra de Teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Sala 2, Teatro Pacific.
Lunes 22 de junio
- 9:00 a.m. – Descubriendo nuestra energía creadora. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural.
- 7:00 p.m. – Conversatorio: El Relevo Generacional en el teatro panameño. Sala del Teatro en Círculo.
Martes 23 de junio
- 10:00 a.m. - Más allá de la Obra: Proceso y Legado. Auditorio Roque Cordero, Ciudad de las Artes.
- 10:30 a.m. - Clases de danza folclórica. Casa Comunal de Carrasquilla. Salón cultural. Actividad gratuita.
- 2:00 p.m. - Clases de fútbol. Boca La Caja, cancha de fútbol. Actividad gratuita.
- 6:00 p.m. - Conversatorio “El estado de la Libertad de Expresión en América LAtina”. Centro Cultural de España. Casa del Soldado.
- 6:00 p.m. - Exposición “Entre ideas y Delirios”. Museo Regional de Veraguas.
Miércoles 24 de junio
- 10:00 a.m. – Ven y conoce el Edificio 173-Casa Museo. Ciudad del Saber (Miércoles a sábados).
- 11:00 a.m. – Recital “Hilos en la Roca: Palimpsesto Lírico”. Salón La Ballesta, Plaza Oteina.
- 6:30 p.m. – Club de Escucha Panamá. Mavi Coffee & Co., Calle 1ª, El Carmen.
- 8:00 p.m. – Estreno Documental y Conversatorio: Pedro Miguel, El Cementerio Olvidado. Galería Solar, Casco Antiguo. Entrada Gratuita.
Jueves 25 de junio
- 9:00 a.m. – Taller de Manualidades. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural.
- 1:00 p.m. – Conversatorio con niños “San Juan Bautista Patrono de Nuestro Distrito de Chitré”. Biblioteca pública Cristóbal Rodríguez, Chitré.
- 2:00 p.m. – Clases de Fútbol. Boca La Caja, Cancha de Fútbol. Actividad Gratuita.
- 7:00 p.m. – Recital “Amor Mío”. Teatro Anayansi, Atlapa.
- 8:00 p.m. – Flamenco Panamá-Piano Flamenco & Jazz. The Club, American Trade Hotel, Casco Antiguo.
Viernes 26 de junio
- 3:00 p.m. – Clases de Gimnasia. Casa Comunal de Carrasquilla, Salón Cultural. Actividad Gratuita.
- 5:00 p.m. – Hablemos de Libros: Clásicos, Modernos y Universales. Fundación Biblioteca de Boquete.
- 7:00 p.m. – Una Historia de Espadas. Aldea Café, calle 66 este, San Francisco.
- 7:00 p.m. – Noche de pintura, sangría y tapas. Barrio El Carmen. Inversión de $40.