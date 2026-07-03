Panamá, 04 de julio del 2026
La Prensa Panamá

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    Panamá, 04 de julio del 2026
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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Cristiano Ronaldo sorprende con mensaje a niño venezolano herido en los terremotos: ‘Quiero invitarte a ver un partido mío’

    Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano herido en los terremotos del 24 de junio, y lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere.

    Getzalette Reyes
    Cristiano Ronaldo sorprende con mensaje a niño venezolano herido en los terremotos: ‘Quiero invitarte a ver un partido mío’
    Cristiano Ronaldo de Portugal saluda al público que asistió al estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco

    El futbolista portugués Cristiano Ronaldo mandó un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano que resultó gravemente herido durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

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    En un video difundido en redes sociales, el portugués lo animó a seguir adelante y le prometió invitarlo a uno de sus partidos cuando se recupere.

    “Hola Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, expresó el delantero, conocido como CR7.

    La historia de Andrés se volvió viral después de que, tras ser rescatado de entre los escombros, manifestara que uno de sus mayores deseos era conseguir la figurita de Cristiano Ronaldo del álbum oficial del Mundial de Panini.

    La iniciativa movilizó a miles de personas y llegó hasta el futbolista portugués, que actualmente juega la Copa Mundial de Fútbol 2026.

    Andrés sufrió heridas de gravedad durante los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, perdió a varios miembros de su familia y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas.

    Su historia ha despertado una amplia ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela.

    Getzalette Reyes

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