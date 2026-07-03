Cristiano Ronaldo sorprende con mensaje a niño venezolano herido en los terremotos: ‘Quiero invitarte a ver un partido mío’

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo mandó un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano que resultó gravemente herido durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
En un video difundido en redes sociales, el portugués lo animó a seguir adelante y le prometió invitarlo a uno de sus partidos cuando se recupere.
“Hola Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, expresó el delantero, conocido como CR7.
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e
La historia de Andrés se volvió viral después de que, tras ser rescatado de entre los escombros, manifestara que uno de sus mayores deseos era conseguir la figurita de Cristiano Ronaldo del álbum oficial del Mundial de Panini.
La iniciativa movilizó a miles de personas y llegó hasta el futbolista portugués, que actualmente juega la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Andrés sufrió heridas de gravedad durante los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, perdió a varios miembros de su familia y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas.
Su historia ha despertado una amplia ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela.