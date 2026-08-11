Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dan el ‘sí’ en una ceremonia íntima

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil celebrada en Cascais, Portugal, informó la revista People.
De acuerdo con la publicación, la pareja optó por una celebración privada e íntima, acompañada por sus cinco hijos.
Ronaldo también compartió una fotografía en la que aparecen las manos de ambos luciendo sus anillos de boda. La imagen estuvo acompañada únicamente por la inscripción “C❤️G”.
El matrimonio se produjo exactamente un año después de que la pareja anunciara públicamente su compromiso a través de Instagram, el 11 de agosto de 2025.
Ronaldo y Rodríguez conforman una familia de cinco hijos: los mellizos Eva María y Mateo, de 9 años; Alana, de 8; Bella, de 4; y Cristiano Jr., de 16 años.