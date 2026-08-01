De terminal aérea a sede de la Policía Nacional; un edificio que resume la historia del siglo XX

RESEÑA. Un repaso o crítica sobre un servicio, producto o proyecto creativo como arte, literatura u obra teatral.

Reseña RESEÑA. Un repaso o crítica sobre un servicio, producto o proyecto creativo como arte, literatura u obra teatral.

Miles de panameños han cruzado alguna vez las puertas del edificio que hoy es sede principal de la Policía Nacional, en Ancón. Algunos fueron a tramitar una licencia de conducir, otros comparecieron ante un tribunal de tránsito y hoy muchos lo visitan por asuntos policiales.

Sin embargo, pocos imaginan que ese mismo inmueble fue, durante la Segunda Guerra Mundial, la principal terminal aérea internacional del Pacífico panameño y, posteriormente, apéndice administrativo en la antigua Zona del Canal.

Su historia es la de un edificio que nunca dejó de servir al público, aunque cambiara por completo su función.

La nueva puerta aérea del Istmo

Los primeros vuelos comerciales internacionales que llegaban a Panamá aterrizaban en France Field, en el lado Atlántico, donde Pan American Airways operaba una modesta terminal desde la cual ofrecía tres vuelos semanales entre Miami y la Zona del Canal.

La llegada de los nuevos aviones cuatrimotores en 1940 cambió ese panorama. Las instalaciones de France Field quedaron pequeñas y el servicio comercial fue trasladado temporalmente a la Base Aérea de Albrook. Pero el incremento del tráfico civil pronto comenzó a interferir con las operaciones militares, especialmente en plena Segunda Guerra Mundial.

La solución fue construir una terminal independiente destinada exclusivamente a la aviación comercial.

Con un presupuesto de 1.8 millones de dólares, financiado por el Emergency Fund of the President, el proyecto fue diseñado por el teniente coronel Norman J. Riebe y su equipo de ingenieros militares. La construcción fue adjudicada a las compañías Tucker McClure y Thompson-Markham, con el ambicioso compromiso de concluirla en apenas cien días.

La nueva terminal inició operaciones en 1943 y rápidamente fue considerada una de las más modernas y mejor equipadas de América Latina.

Frente a su fachada estacionaban los aviones de la Pan American Airways, que conectaban Panamá con Nueva York y otros destinos del continente, consolidando al istmo como un punto estratégico de la aviación comercial.

El mapa que terminó en una controversia diplomática

Mapa del hemisferio occidental incrustado en el piso del vestíbulo principal del antiguo aeropuerto, que aún da la bienvenida a quienes ingresan diariamente al edificio. Cortesía

Quienes ingresaban a la terminal eran recibidos por un enorme mapa del hemisferio occidental incrustado en el piso de terrazo del vestíbulo principal.

Para mi sorpresa, aquel elemento decorativo terminó convirtiéndose en un inesperado asunto diplomático, cuando un embajador sudamericano objetó oficialmente la representación de la frontera entre su país y una nación vecina. Para evitar nuevas reclamaciones, las delgadas barras metálicas que delimitaban las fronteras fueron retiradas y el mapa quedó convertido en un mosaico de colores continuos.

Más de ocho décadas después, esa obra sigue recibiendo diariamente a quienes ingresan al edificio, siendo probablemente el elemento original más valioso que conserva la antigua terminal aérea.

Arquitectura que aún sobrevive

Vitral diseñado por el coronel Riebe, que resultó dañado durante la Operación Just Cause, en diciembre de 1989 (Fuente: National Archives at College Park). Ese lugar lo ocupa hoy el escudo institucional de la Policía Nacional

Aunque el edificio ha cambiado varias veces de función, conserva buena parte de los elementos concebidos por sus diseñadores. La puerta principal, el amplio vestíbulo y el elegante pasamanos de la escalera permanecen prácticamente intactos.

No ocurrió lo mismo con uno de sus elementos más emblemáticos.

Sobre la entrada principal existía un gran vitral diseñado por el propio coronel Riebe. Combinaba una hélice y un ala de avión con las banderas de Estados Unidos y Panamá, sobre un fondo formado por los pabellones de las naciones de la entonces Unión Panamericana.

Ese vitral desapareció. Diversos antiguos residentes de la Zona del Canal recuerdan que permaneció en su sitio hasta finales de la década de 1980 y sostienen que fue destruido durante la Operación Just Cause, en diciembre de 1989. Aunque no ha sido posible localizar documentación oficial que confirme ese hecho, la coincidencia de varios testimonios apunta a que esa fue la causa de su desaparición.

Del aeropuerto al gobierno civil

La vida de la terminal aérea fue relativamente breve, ya que en 1949 comenzó a operar el nuevo Aeropuerto Internacional de Tocumen y el tráfico comercial abandonó definitivamente Albrook.

Sin embargo, lejos de quedar obsoleto, el edificio inició una segunda etapa. Ocurrió que la administración de la Zona del Canal necesitaba concentrar numerosas oficinas que funcionaban dispersas en edificios temporales y así poder aliviar la congestión del histórico Administration Building.

Así nació el Civil Affairs Building. Durante los siguientes treinta años el inmueble reunió prácticamente todos los servicios civiles de la Zona del Canal.

La primera dependencia en mudarse fue la Biblioteca-Museo, cuya colección fue trasladada desde el Administration Building utilizando incluso una grúa para introducir las estanterías en su nueva sede. Posteriormente llegaron el museo, las oficinas de educación pública, la policía, el cuerpo de bomberos, correos, aduanas, inmigración y las oficinas responsables de emitir licencias de conducir.

Para miles de residentes de la Zona, aquel edificio se convirtió en el lugar donde se resolvían los asuntos cotidianos de la vida civil.

Una tercera vida panameña

Sede de la Policía Nacional en la avenida Omar Torrijos. Cortesía

La entrada en vigor de los Tratados Torrijos-Carter, el 1 de octubre de 1979, el edificio abrió un nuevo capítulo, al ser transferido a la República de Panamá. Sin embargo, parte de sus oficinas continuaron siendo utilizadas por la Panama Canal Commission durante ese período de transición.

Al mismo tiempo comenzaron a instalarse allí instituciones panameñas, entre ellas el Tribunal Municipal de Tránsito y las oficinas encargadas de licencias y registros. Durante décadas fue conocido popularmente como “el edificio del Tránsito”. Hoy alberga la sede principal de la Policía Nacional.

Los edificios históricos no solo sobreviven por su arquitectura. También lo hacen por las historias que contienen. Y pocas construcciones en Panamá narran, con tanta claridad, la evolución de un país que pasó de ser escala obligada de la aviación internacional a ejercer plenamente la administración de su territorio y de sus instituciones.

El autor es creador de la cuenta @canalzonepty