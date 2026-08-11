De una comunidad rural en Chiriquí a la televisión: la historia de Elkiriam Caballero

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La periodista panameña cuenta en su libro Cree en el poder de tus sueños cómo pasó de crecer en condiciones de pobreza extrema en Chiriquí a graduarse como periodista y trabajar en televisión.

Portada del libro "Cree en el poder de tus sueños" de la periodista panameña Elkiriam Caballero.

Durante su infancia en una comunidad rural del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, Elkiriam Caballero aprendió de sus padres el valor del trabajo y del esfuerzo. Creció en condiciones de pobreza extrema y hubo un momento en el que incluso llegó a pensar que su sueño de convertirse en periodista no era posible.

Sin embargo, años después logró graduarse de la universidad, trabajar en televisión y construir una carrera vinculada a la comunicación. Ahora, decidió contar ese recorrido en Cree en el poder de tus sueños, un libro que, más que relatar una historia personal, busca convertirse en un mensaje para quienes sienten que las circunstancias de su vida determinan hasta dónde pueden llegar.

¿Cuándo sentiste que había llegado el momento de contar tu historia?

Unos meses después de llegar a la ciudad de Panamá conocí al poeta José Franco. Él visitaba con frecuencia el canal donde empecé a trabajar. Mientras esperaba para entrar a su programa, donde participaba como comentarista, un día me dijo que debía escribir un libro.

En nuestras conversaciones le había contado que era mi primera vez viviendo en la capital y que provenía de una hermosa comunidad rural de la provincia de Chiriquí. Él vio una historia que yo aún no era capaz de ver.

Sin embargo, pasaron casi 20 años antes de decidirme a escribirlo. Sentí que ya había alcanzado muchos de los sueños que aquella niña se había propuesto y que había llegado el momento de compartir el camino recorrido para inspirar a otros.

¿Qué recuerdos de tu infancia siguen marcando la persona que eres hoy?

Los recuerdos que más atesoro son los de mi papá trabajando la tierra: sembrando, cosechando y levantándose una y otra vez cuando el clima destruía la cosecha.

De él aprendí el valor del trabajo, la honestidad y una lección que me acompaña todos los días: si no siembras, no cosechas. Esa enseñanza aplica para cualquier meta en la vida.

Mi mamá también fue una gran inspiración. La recuerdo pasando largas noches cosiendo para sacar adelante a la familia. Ver el esfuerzo de ambos me enseñó que los padres siempre hacen todo lo posible para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Ese ejemplo es una de mis mayores fortalezas.

¿En algún momento sentiste que ser periodista era un sueño imposible? ¿Qué te hizo retomarlo?

Durante mi adolescencia llegué a olvidar ese sueño. Era una joven muy introvertida y sufría de un profundo miedo a hablar en público. No fue hasta los 15 años cuando presenté una charla escolar por primera vez. Hoy entiendo que muchos jóvenes atraviesan inseguridades en esa etapa, pero en ese momento pensé que jamás podría dedicarme a una profesión donde comunicar fuera esencial.

El verdadero cambio ocurrió cuando ingresé a la universidad. Empecé estudiando Contabilidad, pero descubrí que no era feliz. Fue entonces cuando entendí que debía tener el valor de luchar por el sueño que realmente habitaba en mi corazón: ser periodista.

Cuando llegaste a la televisión nacional, ¿qué pensaste al recordar de dónde venías?

Viví mi primera semana en la redacción con una inmensa gratitud. Había logrado convertir en realidad un sueño que parecía imposible. También era consciente de que apenas comenzaba una nueva etapa y que aún tenía muchos retos por delante.

Nunca olvidé a aquella niña que estudiaba iluminada por una pequeña lámpara de queroseno hecha con una lata de leche evaporada y que soñaba con aparecer algún día en la televisión. Recordarla me mantiene con los pies sobre la tierra.

¿Qué quieres que encuentre el lector en el libro, más allá de tu historia personal?

Al compartir fragmentos en redes sociales, cientos de panameños comenzaron a contarme experiencias muy parecidas a través de mensajes. Muy pronto comprendí que mi historia no era únicamente mía.

Eso me hizo entender que este libro también representa la historia de miles de familias que trabajan todos los días para que sus hijos tengan mejores oportunidades.

Espero que, especialmente los jóvenes, descubran que no importa cuán difícil sea el punto de partida. Los sueños son posibles, pero requieren disciplina, educación, esfuerzo y, sobre todo, un plan. Nada importante se construye por casualidad.

¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir y por qué?

El capítulo más difícil fue el dedicado a mis padres. De hecho, eliminé gran parte de lo que había escrito. Entendí que ser su hija no me daba el derecho de contar toda su historia.

Al final, escribir este libro también fue un proceso de sanación. Hoy creo profundamente que todos los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, y que uno de los mayores actos de madurez es aprender a agradecer ese esfuerzo.

¿A quién quieres hablarle con este libro?

Creo que todos, en algún momento de la vida, enfrentamos dificultades. Este libro está dirigido a cualquier persona que tenga un sueño y que, por momentos, haya pensado en renunciar.

Quiero decirles: así crecí, así viví y así logré avanzar. Tuve unos padres maravillosos, pero comprendí que el futuro también depende de las decisiones que uno toma, del valor de prepararse y de atreverse.

Si una sola persona termina de leer este libro con más esperanza y con la decisión de no rendirse, sentiré que todo este proceso habrá valido la pena.

¿Qué proyectos estás desarrollando actualmente?

Actualmente estoy desarrollando uno de los proyectos que más ilusión me genera: una metodología para enseñar comunicación efectiva a niños y jóvenes desde edades tempranas.

Estoy convencida de que cuando un niño aprende a comunicar sus ideas con seguridad, también fortalece su liderazgo, su autoestima y su capacidad para construir su proyecto de vida.

Muy pronto compartiré detalles de las conferencias, los libros y las herramientas educativas en las que he estado trabajando. Mi mayor anhelo es que cada vez más jóvenes descubran que aprender a comunicar de manera efectiva también puede cambiar su futuro. Espero verlos a todos en la Feria Internacional del Libro de Panamá.