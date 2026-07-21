Descubre qué es realmente el pilates y sus beneficios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este método fue creado por el entrenador físico alemán Joseph Pilates a mediados del siglo XX.

Seguro has escuchado de los pilates. En los últimos tiempos han ganado presencia en redes sociales y se promocionan como método de ejercicio o terapia, pero ¿qué son realmente?.

“El pilates es un método de ejercicio que busca algo muy simple pero poderoso: aprender a movernos mejor. A través de movimientos controlados y una respiración consciente, el pilates fortalece el cuerpo de forma equilibrada y mejora la postura. No se trata solo de hacer ejercicio, sino de desarrollar mayor conciencia corporal”, resumió la fisioterapeuta e instructora de pilates Meilyn Schavino.

Este método fue creado por el entrenador físico alemán Joseph Pilates a mediados del siglo XX, según explicó Schavino. “Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a desarrollar ejercicios para ayudar en la rehabilitación de soldados heridos, buscando fortalecer el cuerpo sin generar impacto”, detalló la instructora.

La fisioterapeuta e instructora de pilates Meilyn Schavino. Foto: Cortesía

Agregó que Joseph Pilates incluso “adaptó resortes a camas hospitalarias para asistir el movimiento de los pacientes, lo que más adelante inspiraría el desarrollo de algunos de los equipos del método”.

En sus inicios, el método se conocía como “contrología”, porque su enfoque planteaba que la mente debía controlar el cuerpo a través de movimientos “conscientes y precisos”, explicó la fisioterapeuta. Con el tiempo, se consolidó bajo el apellido de su creador: pilates.

Schavino explicó que existen dos formas de practicar este método: en mat o en máquinas.

En mat o tapete

Esta forma de pilates se trabaja sobre una colchoneta, utilizando el propio peso del cuerpo y, en algunos casos, accesorios como bandas, pelotas o aros.

“Es la forma más clásica del método y, aunque parece sencilla, requiere bastante control, estabilidad y conciencia corporal”, detalló la instructora.

Foto: iStock

En máquinas

Se utilizan equipos diseñados específicamente para pilates, los cuales trabajan con resortes para generar resistencia o asistencia dependiendo de los movimientos.

La instructora explicó que ambas modalidades siguen los mismos principios. “Lo más importante no es el equipo, sino la calidad del movimiento, la respiración y el control del cuerpo”.

Foto: iStock

‘Una disciplina consciente y técnica’

Para Adela Bermúdez, quien practica pilates desde hace seis años, este sistema le ha ayudado a ganar “fuerza, estabilidad, resistencia y mejor postura” en el ámbito físico; mentalmente, se siente más concentrada, calmada y con un bienestar general.

“Comencé pilates buscando una actividad que fortaleciera mi cuerpo de forma consciente y segura. Me atrajo mucho la conexión entre movimiento, respiración y concentración”, recordó Adela, quien agregó que antes de iniciar pilates hacía “algo de ejercicio, pero no de manera constante”.

Adela Bermudez, practicante de pilates. Foto: Cortesía

Al principio, necesitó paciencia y coordinación. “Es una disciplina muy consciente y técnica. Pero con práctica y constancia, el cuerpo se adapta muy bien”, aseveró.

Adela comenzó a practicar pilates a los 56 años. Hoy, a sus 62, considera que “no hay una edad ideal” para empezar. “Cualquier persona puede beneficiarse del pilates adaptándolo a sus capacidades”.

¿Quiénes pueden utilizar este método?

Sobre ello, una de las grandes ventajas de los pilates, según la fisioterapeuta Schavino, es que puede adaptarse a diferentes edades y niveles de condición física.

“Puede ser practicado por jóvenes, adultos y personas mayores, siempre que los ejercicios estén guiados por un instructor capacitado que adapte el nivel de la clase” afirmó.

Añade que en casos de lesiones recientes, cirugías o condiciones médicas específicas, lo recomendable es consultar con un profesional de salud antes de comenzar.

En el caso de adultos mayores, la geriatra panameña Clarissa Botello, citó el estudio Beneficios del pilates en las personas adultas mayores: una revisión sistemática y metaanálisis de la Revista Europea de Investigación en Salud, Psicología y Educación.

“Se encontraron mejoras en la fuerza muscular, el equilibrio dinámico, la capacidad funcional, la movilidad, la capacidad aeróbica, la calidad de vida, la reducción del riesgo de caídas y la salud mental” señaló la médico sobre el estudio.

Además, destacó que hacer ejercicio no se hace “para tener un cuerpo fuerte hoy” sino para “construir órganos con mayor capacidad de responder al estrés dentro de 20 o 30 años”.

“Cada caminata, cada sesión de fuerza o de Pilates es una inversión en la reserva funcional de tu cerebro, tu corazón, tus músculos, tus huesos. Envejecer no depende solo de la edad que marca el calendario, sino de la capacidad que conservan nuestros órganos para adaptarse y recuperarse” aseveró.

Para la geriatra, el ejercicio no solo prolonga la vida, sino también la funcionalidad, la independencia y la capacidad de disfrutarla.

Trabajar fuerza, control y movilidad

Uno de los mayores mitos sobre pilates, según Maholy Monzón, instructora y fundadora de Pilates & Recovery (@pilatesandrecovery), es que este sistema se compone de ejercicios suaves o únicamente busca resultados estéticos.

“El verdadero pilates es una disciplina profunda que trabaja fuerza, control, movilidad, respiración y conciencia corporal”, explicó.

Para Maholy, este sistema no se trata solo de “quemar” o terminar agotado, sino de entender el cuerpo, mejorar la calidad del movimiento y fortalecer desde adentro hacia afuera.

La instructora de pilates Maholy Monzon. Foto: Cortesía

“Es una disciplina que prioriza el control, la precisión y la conexión mente-cuerpo, algo que muchas veces se pierde en rutinas enfocadas únicamente en velocidad o impacto” mencionó.

Además, señaló que se trata de una disciplina con principios muy claros. “Pilates tiene principios muy definidos, y si no se respetan, simplemente son ejercicios sobre una máquina”, añadió refiriéndose al reformer.

Beneficios de practicar pilates

Para Meilyn Schavino, este método es “una herramienta muy valiosa porque trabaja algo fundamental: la calidad del movimiento”.

Explicó que muchas molestias en la espalda, el cuello o las caderas no aparecen solo por falta de ejercicio, sino por patrones de movimiento poco eficientes que repetimos en el día a día.

“El pilates ayuda a fortalecer los músculos que sostienen la postura, mejorar la estabilidad del cuerpo y desarrollar movimientos más conscientes y controlados. Por eso se utiliza con frecuencia tanto para prevenir molestias como para acompañar procesos de rehabilitación”, aseveró.

Foto: iStock

Por su parte, Maholy añadió que requiere “consistencia más que intensidad extrema. Los resultados reales llegan cuando la persona conecta con la práctica y la convierte en parte de su rutina”.

La fundadora de Pilates & Recovery mencionó que con dos o tres clases semanales, bien ejecutadas, la persona puede notar cambios.

Mi primera clase

Si estás considerando asistir a tu primera clase de pilates, la instructora Maholy Monzón comparte que vivirás una experiencia “retadora, pero también muy consciente”.

“Muchas personas llegan pensando que será fácil y descubren músculos que nunca habían sentido trabajar”, aseveró.

Concluyó que una buena clase de pilates no busca que copies movimientos, sino que entiendas cómo moverte correctamente, respirando mejor y conectando realmente con tu cuerpo.

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