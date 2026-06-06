Develan bandera del orgullo y presentan agenda de discusión sobre derechos humanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fundación Iguales realizó el viernes 5 de junio la develación de la bandera del orgullo en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Panamá, en una actividad en la que participaron activistas y representantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Durante el acto, el presidente de la Fundación Iguales, Iván Chanis Barahona, se refirió a los desafíos que enfrenta la población LGBTIQ+ en Panamá y sostuvo que la desigualdad afecta el ejercicio de los derechos y el funcionamiento de la democracia.

Por su parte, la directora ejecutiva del MAC Panamá, María Lucía Alemán, señaló que el mes del orgullo representa una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas.

En el encuentro, la organización adelantó detalles de un evento paralelo que se desarrollará en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), prevista para celebrarse en Panamá.

El foro, titulado “Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales”, se realizará el próximo 23 de junio en el Hotel Sheraton.

Según la Fundación Iguales, la actividad reunirá a representantes de organismos internacionales, autoridades gubernamentales y miembros de organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región.

El programa contempla dos paneles de discusión. El primero abordará los estándares interamericanos relacionados con el matrimonio civil para parejas del mismo sexo y sus familias, mientras que el segundo analizará los desafíos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos ante los cambios políticos, económicos y ambientales en el hemisferio.

Entre los participantes anunciados figuran José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Laura Gil, secretaria general adjunta de la OEA; Gabriela Pacheco, secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Symmy Larrat, secretaria nacional LGBTIQ+ de Brasil; y Ángela Russo, defensora del Pueblo.