Diego De Obaldía y Mafe Achurra se dan el ‘sí’ ante Dios

El amor del actor y presentador de televisión Diego De Obaldía y la cantante y actriz Mafe Achurra vivió, este sábado 29 de agosto de 2026, uno de sus capítulos más importantes. La pareja de artistas selló su unión ante Dios durante una emotiva ceremonia religiosa, en la que estuvieron acompañados por familiares, amigos y figuras de la farándula panameña.
La boda fue oficiada por monseñor José Domingo Ulloa, quien tuvo a su cargo la ceremonia en la que los actores reafirmaron su compromiso de compartir juntos como coprotagonistas su obra más importante por el resto de sus vidas.
El enlace religioso se celebró semanas después de que Diego y Mafe contrajeran matrimonio por lo civil, dando ahora un nuevo significado a una historia de amor que ambos han decidido compartir, al menos en parte, con sus seguidores.
Pero antes de dar el “sí, acepto”, Diego De Obaldía quiso dejar una profunda reflexión sobre el amor y el compromiso en los tiempos actuales.
“En una época en la que pareciera que está de moda no creer en nada, hacerse el indiferente y huir cuando algo se pone serio, nosotros queremos defender exactamente lo contrario. Creer en el amor”, expresó el actor.
En un mensaje publicado en redes sociales, la pareja explicó que, aunque ambos acostumbran mantener buena parte de su vida privada lejos de la exposición pública, decidieron hacer una excepción para compartir una reflexión que, según señalaron, nace no solo de su propia historia, sino también del deseo de que otras personas puedan encontrar un amor basado en la paz, la admiración y el compromiso.
“Creer que existe alguien con quien puedes sentir paz y que vale la pena escoger a alguien y decir: contigo quiero hacer equipo para esta vida”, manifestó De Obaldía.
El mensaje rápidamente conectó con sus seguidores y reforzó una de las ideas que la pareja ha transmitido durante los últimos meses: la defensa de un amor sin miedo al compromiso.
Para Diego y Mafe, compartir esta experiencia no ha sido únicamente una forma de celebrar su relación, sino también de enviar un mensaje a quienes aún esperan encontrar a alguien con quien construir una vida.
“Más gente queriéndose bien; construyendo, perdiéndole el miedo a sentir, encontrando paz en otra persona sin dejar de ser quien es”, expresaron.
Una historia compartida entre el amor y el arte
Aunque Diego de Obaldía es ampliamente conocido por su trabajo como actor y comediante, Mafe ha revelado en distintas conversaciones un lado más sensible e íntimo del artista, alejado del personaje que suele mostrar ante las cámaras.
La cantante y actriz aseguró que existe una profunda conexión entre ambos, al punto de que, en ocasiones, pueden comunicarse prácticamente con una mirada.
También hablaron sobre la forma en que manejan sus diferencias. Según Mafe, las discusiones no son frecuentes y, cuando surge algún desacuerdo, ambos buscan resolverlo.
Para Diego, la relación también representó un cambio en la manera en que veía su futuro. El actor confesó que en algún momento pensó que no se casaría, pero su historia con Mafe terminó transformando esa perspectiva.
Ella, ha dicho, le transmite una sensación de paz y representa “el amor de su vida”.
La afinidad entre ambos también se refleja en su mundo profesional. Los dos comparten la actuación y, en el caso de Mafe, también la música, lo que les permite coincidir en intereses y en un entorno artístico que forma parte importante de sus vidas.
Entre fotografías, vestidos elegantes, encajes, miradas cómplices y mensajes cargados de romanticismo, la pareja ha permitido a sus seguidores conocer algunos momentos de su historia.
Ahora, tras pasar por el matrimonio civil y celebrar su boda religiosa, Diego de Obaldía y Mafe Achurra comienzan oficialmente una nueva etapa como esposos.
Y lo hacen con una declaración que resume la filosofía con la que han decidido vivir su relación: creer en el amor, perderle el miedo al compromiso y encontrar en la otra persona a alguien con quien, como dijo Diego, “hacer equipo para esta vida”.