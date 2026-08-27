‘Diferente a los demás’: la primera novela de una autora panameña de 14 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gabriela Moya Gil comenzó a escribir su historia a los 12 años y hoy ya trabaja en una segunda parte.

Gabriela Moya Gil tiene apenas 14 años y ya sabe lo que se siente terminar una historia y sostener su propio libro entre sus manos. La joven panameña es autora de “Diferente a los demás”, un libro de una adolescente con una discapacidad auditiva que deja Panamá para estudiar ballet en Rusia y perseguir el sueño de convertirse en bailarina.

Gabriela, quien cursa noveno grado, comenzó este camino cuando apenas tenía 12 años y participaba en un club de lectura. Afirma que todo inició como un cuento. “Una de mis tutoras me dijo que la historia estaba muy buena y que debía seguirlo”.

Añade que toda la idea cobró aún más sentido cuando en 2025, durante la Feria del Libro, cuando conoció a otra de sus tutoras, que también la inspiró a seguir escribiendo la historia, por lo que fue un proceso que fue creciendo.

La historia, cuenta la vida de Mara, una joven bailarina de 15 años que, persiguiendo su sueño, emprende un viaje a Rusia para seguir desarrollando su aprendizaje en ballet. A través de las páginas, la protagonista describe los desafíos de la formación artística de Mara, así como su capacidad para sentir las vibraciones musicales.

La novela sigue a Mara, una adolescente con discapacidad auditiva que persigue su sueño de convertirse en bailarina. Foto: LP/Carlos Moore.

Según su autora, la historia combina romance, aventura, amistad y rivalidad y, además del ballet, aparecen otras disciplinas como la danza española y la contemporánea, dos expresiones artísticas que también forman parte de los gustos personales de Gabriela.

De hecho, la danza ha estado presente durante buena parte de la vida de esta joven escritora. Gabriela comentó que bailó durante alrededor de 10 años y que, aunque actualmente no practica de la misma manera, aún se considera bailarina. También disfruta de dibujar y leer, intereses que desde pequeña la han mantenido cercana a distintas formas de expresión artística.

Con una tímida sonrisa, Gabriela precisó que publicó su libro de manera independiente, una experiencia que describió como “toda una aventura”, después de dos años de escribir, corregir y darle forma a una historia que sostenía entre sus manos como lo que es, su gran tesoro.

Reveló que uno de los momentos más especiales fue verla finalmente convertida en un libro, aunque reconoce que lo más valioso —más que llegar al resultado final—, fue todo lo que aprendió mientras transformaba aquella primera idea en una obra publicada.

Una postura clara

Como joven escritora, también tiene una postura clara sobre cómo le gusta escribir: prefiere escribir a mano y en papel, pues considera que con el uso constante de la tecnología es algo que se está perdiendo.

Sobre la inteligencia artificial, Gabriela considera que puede ser una herramienta útil para los escritores siempre que se utilice como apoyo y no como sustituto de la creatividad. Para ella, puede servir para corregir ortografía o consultar significados, mientras que la historia y las ideas deben seguir siendo originales.

Gabriela Moya Gil, cursa el noveno grado y planea seguir escribiendo sobre más temas. Foto: LP/Carlos Moore.

La historia continúa

La historia de Mara no ha terminado. Gabriela confirmó que ya trabaja en una segunda parte de Diferente a los demás, por lo que esta primera publicación representa apenas los primeros pasos de su camino como autora.

A otros niños y adolescentes que tienen una idea o un sueño que todavía no se atreven a perseguir, Gabriela les deja un mensaje sencillo: “No se rindan. Siempre sean perseverantes y no tengan miedo al éxito”.

La joven autora se encuentra presentando su obra en la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en el centro de convenciones Atlapa y que tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 30 de agosto.