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    Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años

    EFE
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    Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años
    Fotografía de archivo del 29 de junio de 2014 de la cantante estadounidense Dolly Parton.EFE/ Will Oliver/ Archivo

    La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

    “Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”, dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.

    Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.

    Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años
    La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton falleció. EFE

    La artista anunció que padecía de problemas de salud en otoño del pasado año, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

    Los problemas de salud también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

    Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.

    Nacida el 16 de enero de 1946, su popularidad emergió en la década de 1970 con presencia en varios programas de televisión en EE.UU., y lanzó alguno de sus éxitos de country más sonados como ‘Jolene’.

    En la década de 1980 protagonizó películas como ‘9 to 5’ que le valió la nominación al globo de Oro. Fue en esa época cuando consolidó su transición de la música country al pop.

    Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, con sus pelucas rubias y su icónica silueta la convirtieron en símbolo de la cultura pop.

    EFE

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