Drama, animación y cine social destacan en la Semana de Cine Europeo 2026 en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Semana de Cine Europeo 2026 reunirá en Panamá producciones de 13 países europeos con funciones gratuitas en Ciudad de Panamá y Colón, además de actividades dedicadas al impulso del talento audiovisual regional.

Historias sobre identidad, libertad, migración, maternidad, violencia de género y memoria histórica llegarán a las pantallas panameñas con la Semana de Cine Europeo 2026, una muestra cinematográfica que presentará 10 películas de 13 países europeos en distintos espacios culturales de Panamá y Colón.

El ciclo se desarrollará del 28 al 31 de mayo en Cinépolis Soho Mall; del 1 al 4 de junio en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá; y tendrá funciones adicionales el 3, 11 y 15 de junio en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Todas las presentaciones serán con entrada gratuita.

La programación incluye producciones contemporáneas de España, Alemania, Austria, Portugal, Irlanda, Francia, Italia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Bélgica, República Checa y Eslovaquia.

Entre las películas destaca Sorda, una cinta española sobre una mujer sorda que enfrenta los desafíos de la maternidad en un entorno poco adaptado a sus necesidades.

También figura Peacock, una sátira sobre la identidad protagonizada por un hombre que trabaja interpretando distintos roles para otras personas; y Snu, inspirada en la historia real entre la editora danesa Snu Abecassis y el político portugués Francisco Sá Carneiro en la etapa posterior a la dictadura portuguesa.

La programación incluye además Christy, centrada en la relación de dos hermanos marcados por años de separación; y Voces de Libertad, un drama político sobre periodistas y vigilancia estatal durante una etapa de tensión política en Checoslovaquia.

En el apartado de animación sobresale Las cuatro almas del coyote, dirigida por Áron Gauder, que aborda la relación entre humanidad y naturaleza a partir de mitos indígenas norteamericanos.

Otros títulos incluidos son Respirando bajo el agua, sobre violencia doméstica y resiliencia femenina; La historia de Souleymane, que sigue a un migrante africano en París mientras espera su entrevista de asilo; ¡Gloria!, ambientada en un instituto femenino de la Venecia del siglo XVIII; y Arcadia, un thriller psicológico sobre un accidente automovilístico y sus consecuencias emocionales.

Como parte de la agenda también se realizará el 3 de junio el encuentro Euro CineLab Centroamérica y el Caribe, en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La actividad busca impulsar el talento audiovisual regional y mostrará cortometrajes desarrollados gracias al apoyo de esta iniciativa.

Programa de la Semana del Cine Europeo.

La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, destacó que el cine representa una herramienta de conexión cultural y diálogo entre sociedades.

“La Unión Europea cree firmemente en el poder transformador de la cultura. El cine, en particular, es una herramienta para conectar sociedades, fomentar la empatía y construir puentes entre continentes”, expresó.

Añadió además que esta edición de la Semana de Cine Europeo busca acercar al público panameño una selección de producciones que reflejan la diversidad cultural de los países miembros de la Unión Europea, al tiempo que abre espacio para visibilizar el talento emergente panameño mediante la presentación de cortometrajes nacionales durante la inauguración del ciclo.