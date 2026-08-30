El arte conciencia de Víctor Álvarez

En un país donde la naturaleza está siendo amenazada por la codicia y el cuidado del medio ambiente requiere de atención, la propuesta de Víctor Álvarez es una forma de resistencia desde el arte.

Si viajamos hacia el interior del país, a finales de año, al pasar por el distrito de Chame, justo al inicio de la comunidad, veremos a mano izquierda los famosos muñecos de año viejo de Víctor Álvarez. Muchos lo conocen por estas figuras que son una representación simbólica y social de la política criolla y otros temas que arden en llamas en Año Nuevo. Sin embargo, Víctor es un artista con una obra que va más allá de lo artesanal.

Víctor Álvarez (1991) es un artista panameño empírico y multidisciplinario: pintor, escultor y artesano. Vive en Panamá Oeste, en el distrito de Chame. Desde 2013 ha expuesto de forma colectiva e individual, en espacios como Expo Gaia, en Ciudad de las Artes y Expo Marley, en la Galería Juan Manuel Cedeño. También ha participado en festivales como el Art Fest del Ministerio de Cultura y en subastas benéficas para fundaciones como Oír es Vivir, Cinta Rosada y Cruz Blanca.

El universo creativo de Víctor Álvarez rinde homenaje a la madre naturaleza. Su brocha es un acto que rescata el diálogo con el medio ambiente. A través de su arte el autor tiene un encuentro con la imagen humana y elementos orgánicos como follaje, ríos, peces multicolores y mariposas para ilustrar una conexión espiritual profunda con el paisaje.

Sus creaciones están inspiradas en la mirada inocente de su hija, Keyth Marley, que es una ventana para que el espectador redescubra la belleza natural con pureza, inocencia y respeto. Su obra ha destacado en certámenes nacionales, sin alejarse de su compromiso social que lo consolida como un exponente del arte con conciencia ecológica. En general, el arte de Álvarez invita a hacer una reflexión urgente sobre la preservación de la vida silvestre como un ser vivo esencial.

En sus lienzos los rostros humanos se forman a partir del follaje de los árboles y los perfiles de las montañas para proponer que la tierra misma posee una consciencia o espíritu. El objetivo es crear piezas que impacten a la humanidad y despierten un diálogo reflexivo con la conciencia. Así nace su concepto de “Arte Conciencia” que busca que nuestros ojos se conmueven ante la mirada, muchas veces melancólica, de sus imágenes que fomentan un respeto profundo hacia nosotros mismos y el planeta.

La piel de las figuras a menudo adopta el color y la textura del musgo, la piedra o la corteza, lo que permite que los personajes se fundan con el entorno de manera orgánica. Incluso en la escultura, la figura humana parece brotar directamente de troncos de madera retorcidos.

La presencia de criaturas como mariposas y peces interactúan con los cuerpos humanos como si fueran parte de un mismo ecosistema; se posan, gravitan y se reflejan sobre la “piel-bosque” dentro de las vestiduras de agua. Esta fusión constante refuerza la idea de una unidad espiritual y física entre el ser humano y el mundo natural, donde el espíritu de la naturaleza se manifiesta a través de formas humanas.

Álvarez concibe el arte como el lenguaje más puro del ser humano y un vehículo para expresar los sentimientos más íntimos. Define la obra de arte como un puente vivo que conecta al creador con el público, lo que permite que el espectador interprete y otorgue nuevos sentidos a la creación.

Tanto sus piezas pictóricas como las escultóricas funcionan como un “relato visual” inspirado en la mirada de su hija hacia el entorno. En ambas, el objetivo es el mismo: transformar la experiencia de la naturaleza en color y forma, invitando al espectador a ver el entorno no como un recurso, sino como un ser vivo que nos sostiene.

La simbiosis de la tradición y la contemporaneidad trascienden su labor como escultor y artesano que también se nutre de las costumbres locales, como la creación de muñecos de año viejo, lo cual aporta una dimensión táctil y volumétrica que influye en la sensibilidad de toda su colección artística.

Si le damos una mirada valorativa al pintor de Chame reconoceremos que la multidisciplinariedad y el compromiso cultural es la base fundamental de la obra de Víctor Álvarez, porque para él la cultura es la base de la civilización y el sentido de pertenencia.

En un país donde la naturaleza está siendo amenazada por la codicia y el cuidado del medio ambiente requiere de atención, la propuesta de Víctor Álvarez es una forma de resistencia desde el arte; un arte que nos devuelve la esperanza desde la conciencia.