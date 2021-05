El artista panameño Alfonso Baysa regresa a la música; ahora bajo el género pop

MÚSICA

Luego de destacarse en la ópera, el cantautor panameño Alfonso Baysa decidió regresar al ámbito musical, pero ahora de la mano de una de sus primeras pasiones: el pop.

En medio de la cuarentena decretada en el país a causa del SARS-CoV-2, Baysa (30 años de edad) escribe los temas de su primer EP.

En una entrevista con La Prensa, el artista cuenta que su pasión por la música empezó a los 14 años de edad. No es de extrañar cuando viene de una familia de músicos, por lo que desde chico se le inculcó el amor por esta arte.

Baysa empezó su carrera en el mundo de la ópera. Participó en producciones como: La Flauta Mágica, La Traviata, La Boheme, entre otras. Graduado del Centro Educativo en Artes Diversificadas de Panamá, representó a Panamá en el Festival Internacional de Ópera en Costa Rica, lo que ocurrió en 2013.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió adentrarse de lleno en la balada pop. ”Encontré el valor de poner los sentimientos en papel”, dice el artista panameño.

Ese momento finalmente llegó en 2020, en plena cuarentena a causa de la Covid-19, cuando escribió las canciones de su primer EP, el cual incluye los temas como Lo Nuestro y El Mañanero. Este último tema trata de una historia de amor inspirada en fotografías y memorias de Foncho y Chela, sus abuelos.

“Hay personas que se acuerdan de mí por hacer ópera, pero yo soy más que eso. Ahora quiero transmitir todo el arte y sentimientos en este nuevo concepto musical”; agrega Baysa, quien también se ha desempeñado como manager, productor y compositor para diferentes artistas de la escena local.

Baysa le canta al amor “y a todas sus personalidades”. “El amor es muy ambiguo y es lo que busco explorar. Nos hace falta la nostalgia de la vieja guardia, que nos hable del amor de antes, pero cantada como lo hacemos ahora”, señala.

Cuenta que, entre sus próximos planes, se encuentra la grabación del video musical de El Mañanero, lanzar un tercer tema –que lleva por título Tabaco Miel y Café– y en julio próximo saldrá este primer EP, el cual es una “mezcla de de sabores y ritmos”.

“Si bien soy un cantante pop, no pierdo la esencia baladista”, afirma. “La recepción que he tenido de la audiencia ha sido hermosa, algo que me inspira a seguir”, concluye.