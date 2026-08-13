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    Temperatura

    El calor también está bajo el mar, los océanos baten un récord en julio

    El calentamiento del océano coincidió con temperaturas excepcionales en el Pacífico tropical.

    Alis Fernández Aguilar
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    El calor también está bajo el mar, los océanos baten un récord en julio
    La temperatura media de la superficie del mar llegó a 20,96 °C en julio. Crédito: Steven Paton, STRI

    Julio de 2026 dejó una nueva señal del calentamiento del planeta: la temperatura de la superficie del mar en los océanos fuera de las regiones polares alcanzó su nivel más alto registrado para ese mes, mientras en el Pacífico tropical se desarrollan condiciones de El Niño que podrían intensificarse aún más en los próximos meses.

    Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, la temperatura media de la superficie de los océanos del planeta, excepto las zonas más cercanas a los polos, alcanzó los 20.96 °C, la cifra más alta para un mes de julio. El registro superó el récord anterior de 20,89 °C, establecido en julio de 2023.

    Aunque la diferencia puede parecer pequeña, se trata de un promedio que abarca una extensa zona de los océanos del planeta, por lo que unas centésimas de grado representan una cantidad considerable de calor acumulado.

    El calor también está bajo el mar, los océanos baten un récord en julio
    La temperatura diaria del mar durante los últimos 3 años y lo que va de 2026. Foto: Cortesía Copernicus

    El Pacífico y El Niño

    Una de las principales zonas donde se desarrollan las condiciones asociadas con El Niño es el Pacífico tropical, y es precisamente allí donde las temperaturas de la superficie del mar también alcanzaron niveles excepcionalmente altos durante julio.

    En este caso, el calentamiento del Pacífico tropical es uno de los factores que contribuyó a las temperaturas oceánicas excepcionalmente altas registradas en julio, aunque no explica por sí solo el récord global de temperatura de la superficie del mar.

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    Calor en Europa

    En Europa, las temperaturas del mar tuvieron un comportamiento particularmente marcado en las costas del Atlántico y el Mediterráneo occidental. Allí se registraron máximos históricos para julio y condiciones generalizadas de olas de calor marinas intensas o severas, fenómenos que pueden prolongar el estrés térmico sobre los ecosistemas marinos y afectar a las comunidades que dependen de estas aguas.

    Esto ocurrió al mismo tiempo en que Europa occidental atravesaba episodios de calor extremo en tierra. La región registró su período de junio y julio más caluroso de su historia y, durante julio, se produjeron la tercera y cuarta ola de calor desde mayo.

    El calor también está bajo el mar, los océanos baten un récord en julio
    Condiciones reportadas en Europa durante 2026 en comparación con otros años. Foto: Cortesía Copernicus.

    El calor estuvo acompañado por una sequía persistente, que se intensificó en buena parte de la región. Francia, España, algunas zonas de Alemania y Reino Unido registraron niveles excepcionalmente bajos de precipitaciones y humedad del suelo.

    La combinación de las altas temperaturas, la escasez de lluvias y los suelos cada vez más secos creó condiciones favorables para la propagación de incendios forestales como los ocurridos en el sur de Europa.

    Además, los incendios de mayor magnitud pueden liberar grandes cantidades de humo y elevarlo a capas más altas de la atmósfera, facilitando que las partículas sean transportadas a largas distancias y afecten la calidad del aire incluso fuera de las zonas donde se originaron.

    Un julio excepcionalmente cálido a escala mundial

    A escala global, julio de 2026 fue el segundo julio más cálido registrado, empatado con julio de 2024 y solo por detrás del récord establecido en julio de 2023.

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    La temperatura media del aire en superficie fue de 16,90 °C, lo que representa 1,47 °C por encima de la media estimada para el período preindustrial de 1850-1900.

    El comportamiento del Pacífico tropical será uno de los elementos a seguir durante los próximos meses, ante la previsión de que las condiciones de El Niño se intensifiquen. El récord de temperatura de los océanos, junto con los episodios extremos de calor y sequía observados en tierra, muestra cómo diferentes componentes del sistema climático están coincidiendo durante este verano boreal.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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