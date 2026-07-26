El extraordinario hallazgo de azúcar en el espacio y qué pistas revela sobre el origen de la vida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de científicos ha detectado por primera vez azúcar en el espacio interestelar.

Según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, el hallazgo ofrece pistas que pueden ser cruciales para nuestra comprensión sobre los orígenes de estas moléculas en la Tierra y sobre el surgimiento de la vida en nuestro planeta.

Un equipo internacional, liderado por astrónomos del Centro de Astrobiología de España, detectó la presencia de eritrulosa en el espacio interestelar, la inmensa región formada entre las estrellas, que se compone principalmente de gases y partículas de polvo.

La eritrulosa está formada por cuatro átomos de carbono, ocho de hidrógeno y cuatro de oxígeno y en la Tierra podemos encontrarla en pequeñas cantidades en las frambuesas y productos autobronceantes.

De acuerdo a los expertos, la detección de ese azúcar en una nebulosa cercana al centro de la Vía Láctea demuestra que compuestos complejos clave para la vida pueden formarse allí, pese a sus condiciones extremas de temperatura.

Los científicos estiman que millones de toneladas de este azúcar podrían haber llegado a la Tierra en lo que se conoce como la teoría del Bombardeo Intenso Tardío, cuando asteroides y cometas azotaron el planeta hace hace entre 4.100 y 3.800 años, teniendo un rol clave en la formación de las primeras biomoléculas.

La eritrulosa se encuentra en la Tierra en las frambuesas y autobronceantes. / Getty Images

“Este es el primer azúcar detectado en el espacio interestelar y es importante porque nos indica que estos azúcares son más comunes de lo que creíamos”, afirmó según recoge The Guardian la doctora Izaskun Jiménez-Serra, del Centro Español de Astrobiología, quien fue una de las principales investigadoras del estudio.

“Esto abre la posibilidad de que la vida se desarrolle en otros mundos de forma similar a como lo hizo en la Tierra”, agregó.

De acuerdo a los autores de la investigación, antes de este hallazgo los científicos ya habían encontrado azúcares como la ribosa o la glucosa en meteoritos y asteroides, sugiriendo que el origen del azúcar en la Tierra podría provenir desde fuera de ella.

Pero nunca se había detectado azúcar en el medio interestelar y tampoco se había confirmado que particularmente la eritrulosa pudiera formarse de manera natural en el espacio.

Los equipos investigadores usaron barridos espectroscópicos ultrasensibles y de banda ancha, utilizando dos potentes radiotelescopios de 30 y 40 metros de diámetro.

De esta forma, recopilaron datos sobre las frecuencias de radio procedentes del espacio interestelar y detectaron coincidencias con el espectro rotacional de la eritrulosa.

Los orígenes del azúcar en la Tierra es una de las cuestiones que han ocupado ampliamente a los científicos que estudian la etapa prebiótica; es decir, previa a la vida.

Se cree que el azúcar debe haberse formado muy tempranamente porque es esencial para la formación y reproducción de los primeros organismos vivos.

El problema, hasta ahora, era que los experimentos de laboratorio para recrear las condiciones químicas previas a la vida habían fracasado en reiteradas ocasiones, de acuerdo a los investigadores.

Los equipos investigadores usaron barridos espectroscópicos ultrasensibles y de banda ancha, utilizando dos potentes radiotelescopios en España. / Ashley Barnes/Izaskun Jiménez-Serra/Juan García de la Concepción

“No resuelve el problema del origen de la vida”

El descubrimiento fue bien recibido por el mundo científico.

Expertos destacan el aporte “extraordinario” y “relevante” que el estudio puede significar para la ciencia.

Sin embargo, algunos académicos también han advertido sobre sus limitaciones.

César Menor Salván, astrobiólogo y profesor de Bioquímica en la Universidad de Alcalá, afirmó de acuerdo al Science Media Center de España que “lo primero que hay que decir es que este trabajo no resuelve el problema del origen de la vida o el origen de moléculas como el ADN o ARN”.

El experto recalcó que la detección de azúcares en el espacio “puede apoyar la hipótesis de que esas moléculas, acumuladas y preservadas en hielos, pudieran liberar esos azúcares en entornos propicios para el origen de la vida, como pudo ser la Tierra primitiva”.

Y precisó: “Demuestra que existe eritrulosa en una nube molecular en el espacio, no que llegue a la Tierra u otro lugar donde pudiera emerger la vida; no que sobreviva a ese viaje; no que alcance concentraciones relevantes; no que participe en síntesis prebióticas”.

A su vez, Andrés de la Escosura Navazo, investigador en el Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas (IAdChem), reveló que “queda un camino muy largo hasta entender en toda su complejidad” el origen y la reproducción de la vida.

“Encontrar en el espacio algunos de esos componentes moleculares básicos es sin duda un paso importante en esa dirección”, añadió.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.