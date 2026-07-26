El Festival Alfredo De Saint Malo celebra 20 años con la monumental ‘Resurrección’ de Mahler

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Sinfonía No. 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler, marcó el cierre de la vigésima edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo.

La monumental Sinfonía No. 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler, puso este fin de semana el broche de oro al XX Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF) 2026, una edición que conmemoró las dos décadas de uno de los principales encuentros dedicados a la música clásica en la región.

Las dos funciones, celebradas el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Teatro Balboa, fueron recibidas con entusiasmo por el público, que disfrutó de una interpretación de gran formato de una de las obras más exigentes y trascendentales del repertorio sinfónico universal.

Bajo la dirección del maestro estadounidense Christopher Russell, la producción reunió a cerca de 200 artistas, entre músicos de la orquesta del festival, solistas y coros nacionales. El elenco estuvo integrado por la soprano panameña Susan Samudio y la mezzosoprano italiana Benedetta Orsi, quienes dieron vida a la imponente partitura del compositor austríaco.

La Sinfonía ‘Resurrección’ de Mahler pone el broche de oro al XX Festival Alfredo De Saint Malo. Cortesía/Funsincopa

Considerada una de las cumbres de la obra de Mahler, la Sinfonía No. 2 “Resurrección” propone un recorrido musical de extraordinaria intensidad emocional que transita desde la incertidumbre y el sufrimiento hasta la esperanza y la renovación, combinando la fuerza de la orquesta, las voces solistas y el coro en un desenlace de gran impacto.

Para Isaac Casal, presidente de la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA) y director artístico del festival, esta producción representa el resultado de un amplio proceso de formación e intercambio artístico internacional.

“La orquesta del festival la integran jóvenes de diferentes países como Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, que han trabajado junto a talentosos músicos panameños seleccionados mediante audiciones para formar parte de esta puesta en escena. Ese es precisamente el espíritu del Festival Alfredo De Saint Malo: crear espacios donde el talento internacional y nacional se encuentren para aprender, crecer y hacer música juntos”, expresó Casal.

El Festival Alfredo De Saint Malo celebra 20 años con una imponente interpretación de la Segunda Sinfonía de Mahler. Cortesía/Funsincopa

La orquesta del festival reúne cada año a jóvenes intérpretes de distintos países que comparten escenario y formación con músicos panameños, en una experiencia que combina perfeccionamiento académico con presentaciones ante el público.

El concierto marcó el cierre de una edición especial del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo, que durante 20 años ha impulsado la formación musical, el intercambio cultural y la excelencia artística, consolidando a Panamá como un punto de encuentro para intérpretes, docentes y estudiantes de diversos países.

Organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), con el respaldo del Ministerio de Cultura, el festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Centroamérica. Además de su programación de conciertos, desarrolla clases magistrales, seminarios y actividades académicas orientadas a fortalecer la formación de nuevas generaciones de músicos.