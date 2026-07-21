El Hombre Araña en Panamá se toma las calles antes del esperado estreno de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El icónico superhéroe visitó La Prensa en medio de una gira promocional de cara al debut cinematográfico del 29 de julio.

Ya está en Panamá el personaje de Spider-Man (un promotor completamente caracterizado con el nuevo traje oficial del superhéroe) que visitó La Prensa en medio de una intensa gira promocional previo al esperado estreno de la película, programado para el miércoles 29 de julio, antes que en otros países de la región.

El superhéroe ha sorprendido a fanáticos en las principales cadenas de televisión, radioemisoras y sucursales de cines locales, desatando la locura en redes sociales a pocos días del estreno en salas panameñas.

Spider-Man visita las instalaciones de Corprensa para promover su nueva película Spider-Man: Un Nuevo Día. 20 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Se informó que se proyectará en salas 2D, 3D, VIP, XE, IMAX, así como en 4DX, disponible para experimentar efectos ambientales (viento, agua, luces) y movimiento de butacas sincronizados con los balanceos de Spider-Man; y en versiones dobladas al español y subtituladas.

Un regreso lleno de datos curiosos

El filme, titulado originalmente Spider-Man: Brand New Day, llega como ‘Spider-Man: Un nuevo día’, precedido de impresionantes récords, como el de su primer avance oficial, que se convirtió en el tráiler más visto de la historia con 718.6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Este medio pudo conocer que la producción cinematográfica tiene una duración total de 2 horas y 24 minutos (144 minutos netos), es la segunda más larga en la historia del personaje.

El largometraje, en el que Peter Parker se enfrenta a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás, ha despertado un interés especial entre la comunidad cinéfila debido a los múltiples detalles que redefinen al héroe de Marvel:

Spider-Man: Un nuevo día.

Adiós a la tecnología Stark: En esta entrega, Peter Parker se encuentra quebrado económicamente y opera de forma anónima desde un humilde departamento. Utilizará un traje puramente artesanal, dejando atrás la asistencia de inteligencia artificial.

Cinco años de espera: Se trata del periodo más largo sin una película en solitario del Spider-Man de Tom Holland desde No Way Home (2021). Los productores admitieron que dejaron pasar este tiempo a propósito para reflejar una maduración real y natural del personaje.

Tono urbano y elenco masivo: La trama abandona el concepto de multiversos para enfocarse en un conflicto callejero de Nueva York. Incluye la esperada participación de Jon Bernthal como The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner (Hulk).

Spider-Man visita las instalaciones de Corprensa para promover su nueva película Spider-Man: Un Nuevo Día. 20 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Inspiración y dedicatoria: La historia rinde tributo directo a la clásica e intensa etapa de los cómics de 2008 y cuenta con una dedicatoria especial a la memoria del legendario escritor de cómics Gerry Conway.

Conmoción cerebral: El rodaje de la megaproducción también enfrentó momentos complejos, como la conmoción cerebral leve que sufrió Tom Holland en el set de grabación tras fallar una maniobra de riesgo, lo que obligó a suspender temporalmente la filmación.

Tom Holland protagoniza Spider-Man. Cortesía.

Pese a los contratiempos, la cinta ya está lista, ya muchos han hecho las reservas de sus entradas y la presencia del personaje en las calles de Panamá es el recordatorio definitivo de que la cuenta regresiva para el 29 de julio ha comenzado.