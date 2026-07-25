El magnate de la tecnología que deberá pagar $644 millones a su exesposa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un tribunal surcoreano ordenó al presidente del gigante empresarial SK Group pagar a su exesposa US$644 millones (944.000 millones de wones) en un caso que los medios locales han calificado como el “divorcio del siglo”.

La cifra, que aún debe ratificarse de manera definitiva, es inferior a los US$1.000 millones (1.38 billones de wones) que inicialmente se ordenó que Chey Tae-won pagara a Roh Soh-yeong en 2024.

La decisión llega una década después de que el matrimonio del magnate se rompiera tras revelarse que había tenido un hijo con otra mujer.

SK Group gestiona SK Hynix, el gigante de los semiconductores que suministra chips a Nvidia y que recientemente hizo un debut récord en la bolsa de valores de Estados Unidos.

Los abogados de Chey dijeron: “El presidente Chey Tae-won lamenta profundamente que el proceso de divorcio haya causado preocupación a muchas personas. Daremos nuestra respuesta específica al veredicto una vez que lo hayamos analizado detenidamente”.

Chey Tae-won es el presidente del Grupo SK. / Bloomberg via Getty Images

SK Group es uno de los chaebols de Corea del Sur, que es como se conoce a los grandes conglomerados empresariales controlados por familias.

La sentencia se conoce después de meses de deliberaciones sobre el reparto de bienes entre Roh y Chey, que estuvieron casados durante 35 años.

Durante el juicio anterior de 2024, el equipo legal de Roh argumentó con éxito que Chey había recibido una ayuda significativa del padre de su exesposa, Roh Tae-woo, quien había sido presidente del país entre 1988 y 1993.

El tribunal determinó que el poderoso expresidente le había entregado a Chey unos US$22 millones (30.000 millones de wones coreanos) de su fondo ilícito en 1991, y le ordenó que pagara unos US$1.000 millones (1,38 billones) a su exesposa.

Pero el Tribunal Supremo anuló el veredicto el año pasado, dictaminando que los fondos ilícitos se habían obtenido ilegalmente y no podían considerarse parte del patrimonio de la pareja.

Chey Tae-won el día del debut en la bolsa de valores de EE.UU. / Getty Images

El crecimiento de la compañía

El caso ha conmocionado a Corea del Sur.

SK Group comenzó como una empresa textil en 1953, pero rápidamente creció abarcando una amplia gama de industrias hasta convertirse en uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur.

Hoy en día, es el segundo conglomerado empresarial más grande después del grupo Samsung. Los surcoreanos compran planes de telefonía móvil a SK Telecom y llenan el tanque de sus vehículos en las gasolineras SK.

El grupo alcanzó notoriedad mundial después de que su filial SK Hynix creciera significativamente con el auge de la inteligencia artificial (IA). En mayo, el fabricante de chips superó el billón de dólares en la bolsa de valores de Corea del Sur.

A medida que el valor de SK Hynix se disparaba, el estatus del Grupo SK y de su presidente, Chey, también mejoraba.

El mes pasado, el presidente del país, Lee Jae Myung, elogió a Chey durante la presentación de un plan histórico de inversión en inteligencia artificial, calificándolo a él y al presidente de Samsung, JY Lee, como “héroes del pueblo coreano”.

La compañía también recaudó US$26.500 millones en su debut bursátil en Nueva York, lo que supone la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en Estados Unidos hasta la fecha.

La BBC se ha puesto en contacto con SK Group para obtener comentarios al respecto.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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