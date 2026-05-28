Panamá, 28 de mayo del 2026

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    El nuevo ‘lanzamiento’ de Mariano Rivera: salsas picantes inspiradas en Panamá

    Yasser Yánez García
    El nuevo ‘lanzamiento’ de Mariano Rivera: salsas picantes inspiradas en Panamá

    El expelotero panameño y leyenda del béisbol, Mariano Rivera, ahora apuesta por el picante. El excerrador de las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York forma parte de los fundadores de “Mo’s Heat”, una marca de salsas artesanales inspirada en recetas familiares.

    La línea cuenta con licencia oficial de la Major League Baseball y de los Yankees, y ofrece tres sabores bautizados como algunos de los lanzamientos más famosos de Rivera: The Cutter, The Curve y The Sinker.

    El lanzamiento oficial de la marca se realizó el pasado 15 de mayo en la tienda principal de la MLB en Nueva York, previo al inicio de la serie “Subway Series”, con una actividad pública que incluyó degustaciones y un encuentro con fanáticos.

    Según la marca, cada botella se elabora con chiles habaneros seleccionados a mano y especias naturales. Pero más allá del mercadeo deportivo, Rivera asegura que el proyecto tiene un fuerte vínculo emocional con Panamá.

    “Mi legado comenzó mucho antes del béisbol. Comenzó en un pequeño pueblo en Panamá llamado Puerto Caimito”, señaló el expelotero en el sitio oficial de la marca. “Mo’s Heat proviene de ese lugar, de mi tierra. Es un pequeño pedazo de Panamá para compartir con el mundo”.

    Rivera, miembro del Salón de la Fama y considerado uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol, explicó que creó la salsa como una forma de celebrar “el sabor, carácter y fuego” panameño.

    Yasser Yánez García


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