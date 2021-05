El panameño Flex presenta ‘Delirio’, su sexto álbum musical

MÚSICA

Delirio es el nombre del sexto álbum musical del artista panameño Félix Danilo Gómez Bosquez, conocido artísticamente como Flex (Nigga), quien este 2021 cumple 24 años de carrera musical.

Doce canciones conforman este trabajo; fueron escogidas de un total de 28 temas creados durante el confinamiento causado por la Covid-19.

En la cuarentena, como debíamos estar encerrados, nos pusimos a crear y crear, cuenta el artista, durante una entrevista con La Prensa. “En octubre y noviembre del año pasado pensamos qué íbamos a hacer con tantas canciones. Al final se decidió, junto al equipo de trabajo, que debía ser un álbum”, dice Flex, oriundo de Chitré (Herrera).

Para este panameño, el confinamiento causado por el nuevo coronavirus representó trabajo y “reinvención”. “Me reinventé dentro del confinamiento, creando, haciendo nuevos perfiles, con el TikTok, también hicimos conciertos vía streaming, lo que permitió seguir haciendo música y mantenernos vigente”, agrega.

La vida es así, El Robo, Mía, Con un beso tuyo, son algunos de los títulos de las canciones de este nuevo trabajo musical, en solitario. “Estoy muy feliz ya que los fanáticos han apoyado, estaban esperando un trabajo como este desde hace rato”, expresa.

Flex afirma también que siempre le ha gustado aportar a su música, tal como ha ocurrido ahora con este álbum.

“Delirio ha sido un reto muy grande llevarlo a la gente, ya que nunca he estado en una producción completa”, explica. Se trata así del primer álbum donde participa mezclando la mayor parte de las canciones. “Me siento satisfecho ya que muchos productores me han felicitado por el sonido del disco, suena bien. No es lo mismo solo cantar que producir, es maravilloso”, añade.

En junio próximo, este artista panameño cumple 24 años de carrera musical. “Hemos tenido etapas muy importantes de crecimiento, desde el desarrollo como artista así como la internalización de mi música. Cuando rompes los parámetros de lo internacional te queda seguir conquistando y conquistando”, señala.

En 1997, miraba este mundo artístico como un hobby, sin embargo, “poco a poco” ha ido construyendo lo que es hoy su carrera profesional, reconoce.

“He construido muchas cosas maravillosas con el romantic style. Llevo la bandera del reggae romántico”, dice.

Sobre colaboraciones con otros artistas, Flex adelanta que en los próximos meses el público va a conocer de algunas que están ya grabadas y listas para salir. Estas colaboraciones son tanto con panameños (Aldo Ranks, entre ellos), como con cantantes de otros países.

Por último, Flex dio a conocer que, entre agosto y septiembre próximo tiene previsto arrancar con una gira internacional.