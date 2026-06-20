El peso literario de los papás

RESEÑA. Un repaso o crítica sobre un servicio, producto o proyecto creativo como arte, literatura u obra teatral.

Reseña RESEÑA. Un repaso o crítica sobre un servicio, producto o proyecto creativo como arte, literatura u obra teatral.

Los padres en los libros. Para buenos y grandes libros: recuerdo, tributo, lágrima, dolor; pero siempre presentes.

La paternidad ha jugado un papel fundamental en la creación literaria. Marca a los autores que, influenciados por su relación, se volcaron sobre sus textos llenos de emoción, bajo el golpe del recuerdo y el conflicto bajo la piel.

En algunos casos la inspiración fluye emanando coloridos recuerdos; en otros, son torrentes de lava que arrasan con todo a su paso y ahora permanecen como roca petrificada.

En la ficción es la aparición de una figura paterna, fantasmal, la columna vertebral de una de las obras cúspides de la literatura universal. Hamlet emprende su venganza luego de escuchar a su amado padre asesinado, el rey de Dinamarca.

Es el recuerdo de su padre llevando a Aureliano Buendía una tarde remota a conocer el hielo, el inicio de otra obra totémica de la literatura moderna.

Allí la figura paterna se explaya en el tiempo, por generaciones, dejando rastros comunes, un nombre que se multiplica, recuerdos, heridas que crecen como la maleza.

Es un viaje a Comala en búsqueda del padre, lo que desata los torrenciales recuerdos que dan vida a Pedro Páramo.

Kafka arranca uno de sus libros más dolorosos con una carta a su “querido padre”. Un monólogo catártico en donde le echa en cara que lo resiente y que siempre le temió. Fue una relación tormentosa y dispareja: un papel de padre totalitario traumático para el autor y también fuente de su inspiración.

Es también la figura paterna, no en grado de consanguinidad, pero si adoptivo; una historia que da vida a Matar al Padre de Amelie Nothomb. Mentor y alumno, magos los dos, admiración y rivalidad, un conflicto embadurnado del humor cruel de una maestra absoluta.

La protagonista de Mi Nombre era Eileen, segunda novela Ottessa Moshfegh, quiere a toda costa huir de las garras de un padre alcohólico, cuya sombra oscurece la trama como un apagón a medianoche.

Los Hermanos Karamazov fue en principio concebida como una historia sobre los niños.

Dostoievski estudiaba el comportamiento de los pequeños, incluyendo a los propios; para estructurar su relato. Sin embargo, cuando nos adentramos en el texto, somos testigos de una historia con profundas raíces de un mismo árbol, la figura paterna. Y en este caso traspasando la ficción. El propio padre del autor muere bajo circunstancias confusas supuestamente a manos de sus empleados. La inspiración del libro puede tener múltiples lecturas, pero los paralelismos son innegables.

Luego existen las historias basadas en la realidad, en las que la memoria sirve de inspiración. Héctor Abad Faciolince regresa a su infancia, al amoroso recuerdo de un padre que vivió para defender causas nobles y curar a los pobres. La tragedia coarta su felicidad, una herida profunda provocada por la violencia política. Sin embargo, reivindica su figura y rinde homenaje.

En La Muerte del Padre, primer episodio de la saga de la memoria de Knausgard, el autor se vale de una honestidad brutal, pero sin caer en la truculencia, para desgranar la vida y muerte de su padre.

Los padres en los libros. Para buenos y grandes libros: recuerdo, tributo, lágrima, dolor; pero siempre presentes.

Los autores son los creadores de la columna.