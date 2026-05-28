El plan del papa León XIV para no perder el corazón en la era digital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pontífice hace un llamado vehemente a desarmar la lógica de la competencia armamentística y económica de la tecnología para hacerla habitable, humana.

“Hay situaciones en las que, para seguir siendo humanos, debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido”.

“No basta con que la IA nos haga más eficientes o conectados, debe servir para edificar esa familia humana universal”.

Estas son solo dos citas sacadas de la encíclica Magnifica Humanitas. De seguro no son las más importantes pero nos hablan de la humanización del debate sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y de poner al ser humano y su dignidad en el centro de esa discusión.

En su reflexión, el papa propone seguir el “camino de Nehemías”: orar para ser “arquitectos sabios” que construyen sobre “la roca” de su relación con Dios, dejando a un lado el orgullo. “La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias [...] porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza ”.

A propósito de la IA, con su ayuda hemos preparado un resumen de cada uno de los capítulos de la encíclica.

Babel y Nehemías

La encíclica comienza situando a la humanidad ante una elección decisiva: construir una nueva torre de Babel, basada en el orgullo y la homogeneización técnica, o reconstruir Jerusalén, mediante la responsabilidad compartida y la comunión. Se define la IA y la digitalización como las nuevas “res novae” que, aunque arraigadas en la libertad humana, presentan un rostro predominantemente privado y transnacional que dificulta su gobernanza hacia el bien común.

Capítulo I: Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio

Capítulo I. Un pensamiento dinámico y fiel al Evangelio.

Este capítulo recorre la evolución de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) desde León XIII hasta la actualidad, subrayando su carácter dinámico. El Papa enfatiza que la Iglesia no busca interferir en lo político, sino servir al bien común mediante un discernimiento comunitario que escucha los “signos de los tiempos” a la luz del Evangelio y en diálogo con las ciencias humanas. La IA no es vista como una emergencia aislada, sino como una transformación que interpela las categorías mismas de la DSI.

Capítulo II: Fundamentos y principios de la Doctrina Social de la Iglesia

Capítulo II. Fundamentos y principios de la Doctrina Social de la Iglesia

El texto establece que la dignidad humana es un don ontológico e infinito que no depende de la eficiencia o productividad, y se detallan los principios rectores para la era digital:

Bien común: Entendido como el “plus” social que solo puede construirse juntos.

Destino universal de los bienes: Que ahora incluye bienes inmateriales como algoritmos, datos y plataformas .

Subsidiariedad: Para evitar que grandes actores tecnológicos absorban la capacidad decisoria de las comunidades.

Solidaridad y Justicia Social: Enfocadas en evitar que la tecnología genere nuevas formas de descarte y exclusión.

Capítulo III: La grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA

Capítulo III. Técnica y dominio

Se realiza una crítica al paradigma tecnocrático, donde la eficiencia y el lucro se convierten en la única medida de valor. El Papa advierte que la IA, al carecer de conciencia moral, cuerpo y afectos, no puede sustituir el juicio humano.

Capítulo III. La grandeza de la persona vs las promesas de la IA

Se denuncian las narrativas del transhumanismo y posthumanismo que ven el límite humano como un defecto a corregir, proponiendo en cambio un humanismo cristiano donde el verdadero “más que humano” proviene de la gracia divina y no de la optimización técnica.

Capítulo IV: Custodiar lo humano en la transformación

Capítulo IV. La verdad, un bien común

Este capítulo aborda tres ámbitos críticos afectados por la digitalización:

Verdad: La IA actúa como multiplicador de la desinformación, por lo que se pide una “ecología de la comunicación” y una alianza educativa que enseñe a los jóvenes a pensar críticamente y a saber prescindir de la máquina.

Trabajo: Se defiende la primacía de la persona sobre el rendimiento, advirtiendo contra el desempleo tecnológico y la des-especialización del trabajador.

Capítulo IV. Libertad vs esclavitud.

Libertad: Se denuncian las “nuevas esclavitudes” digitales, como el colonialismo de datos, el trabajo invisible de etiquetado en condiciones precarias y el uso de redes para la trata de personas.

Capítulo V: La cultura del poder y la civilización del amor

Capítulo V. Desarmar las palabras y mirar a las víctimas.

El Papa analiza la normalización de la guerra y el peligro de las armas autónomas (IA letal), argumentando que no existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Frente a la “cultura del poder” y el multilateralismo en crisis, propone la “civilización del amor”, basada en el desarme de las palabras, la diplomacia de la misericordia y la asunción de la mirada de las víctimas.

La encíclica cierra con un llamado a ser “arquitectos sabios” que construyan sobre el fundamento de la relación con Dios. Propone una espiritualidad eucarística de unidad y exhorta a los fieles a no ser espectadores resignados, sino participantes activos que aseguren que la técnica crezca sin que se repliegue el corazón humano.