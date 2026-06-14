El poder del dragón: por qué nunca dejamos de contar esta historia

No importa si vuela sobre los cielos de Westeros o descansa en los templos de Asia: el dragón representa algo más profundo que una criatura fantástica. Representa el poder, el miedo, la transformación y el eterno deseo humano de dominar lo imposible.

El dragón nunca se fue. Cada cierto tiempo regresa. A veces llega en forma de leyenda. Otras, convertido en una película, una novela o una serie de televisión. Este 21 de junio de 2026, los dragones volverán a tomar los cielos con el estreno de una nueva temporada de La Casa del Dragón en HBO y Max. Sin embargo, la fascinación humana por estas criaturas no nació en Hollywood ni en las páginas de George R. R. Martin. Es una historia mucho más antigua, escrita en mitos, templos, pergaminos y sueños que han acompañado a la humanidad durante siglos.

Mucho antes de que existieran los Targaryen, los dragones ya habitaban nuestra imaginación. Han vivido en las cuevas de los cuentos medievales, en los pergaminos de los emperadores chinos, en las esculturas de los templos japoneses y en los relatos de pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí.

Es una coincidencia extraordinaria: culturas separadas por océanos y siglos imaginaron criaturas sorprendentemente similares. Como si la humanidad hubiera soñado el mismo sueño.

La temporada tres mostrará por primera vez a varios nuevos jinetes combatiendo activamente en la guerra. Foto: Warner Bros

El dragón del miedo

En Occidente, el dragón suele ser una amenaza. Custodia tesoros, secuestra princesas, destruye aldeas y desafía a los héroes. No es casualidad. Durante siglos representó aquello que el ser humano debía vencer: el caos, la oscuridad y el miedo a lo desconocido. Quizás por eso tantas historias terminaban con un caballero enfrentándolo.

Matar al dragón era, en realidad, vencer los propios temores. Era una metáfora mucho antes de que existiera la palabra metáfora.

El dragón de la sabiduría

En Oriente ocurre algo diferente. Allí el dragón no es un monstruo. Es una fuerza protectora. Representa la sabiduría, la prosperidad, la lluvia, la abundancia y la buena fortuna.

Durante siglos fue símbolo imperial en China. Los emperadores se consideraban descendientes del dragón.

Mientras Occidente lo combatía, Oriente lo veneraba. Dos visiones opuestas de una misma criatura. Tal vez porque cada cultura proyectó en él aquello que más temía o más admiraba.

El dragón que llevamos dentro

La psicología moderna ofrece otra lectura. El psiquiatra Carl Gustav Jung sostenía que ciertos símbolos aparecen una y otra vez porque forman parte del inconsciente colectivo.

Son imágenes universales que habitan la mente humana. El dragón es una de ellas.

“El mito del héroe universal siempre se refiere a un hombre poderoso o a un ser casi divino que vence al mal en forma de dragones y libera a su pueblo de la destrucción y la muerte”, señala en su obra El hombre y sus símbolos (1961).

El dragón representa fuerzas enormes que intentamos comprender: el poder, la destrucción, la transformación, el deseo de trascender nuestros límites.

Por eso sigue funcionando. Porque el dragón nunca habla únicamente de dragones. Habla de nosotros.

La era de los dragones digitales

Hoy ya no buscamos dragones en montañas lejanas. Los encontramos en las pantallas. En videojuegos, novelas, películas y series.

Millones de personas siguen las guerras de los Targaryen no solamente por sus espectaculares batallas o por el despliegue visual de criaturas gigantescas surcando los cielos. Lo hacen porque el dragón sigue siendo una de las metáforas más poderosas sobre el ejercicio del poder.

Los avances de la temporada tres apuntan al enfrentamiento definitivo entre los principales herederos Targaryen. Foto: Warner Bros

George R. R. Martin entendió perfectamente esa dualidad al construir el universo de La Casa del Dragón. Sus dragones beben de distintas tradiciones culturales.

Mientras los dragones occidentales han simbolizado históricamente la destrucción, la conquista y el peligro, los dragones orientales representan sabiduría, equilibrio, prosperidad y poder espiritual.

Los dragones Targaryen son la fusión de ambos mundos. Son armas capaces de cambiar el destino de reinos enteros, pero también símbolos sagrados de legitimidad, herencia y destino. No son simples bestias. Son una extensión del poder humano y allí reside la verdadera esencia de la historia.

El fuego que nunca aprendimos a controlar

Detrás de cada batalla, cada intriga palaciega y cada dragón que surca los cielos de Westeros, existe una pregunta mucho más antigua que la propia ficción. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos poseen más poder del que pueden controlar?

Esa pregunta ha acompañado a la humanidad desde que descubrió el fuego. La encontramos en los imperios que creyeron ser eternos, en los gobernantes que confundieron autoridad con omnipotencia, en las tecnologías que prometieron progreso sin límites y en las sociedades que aprendieron, una y otra vez, que todo poder exige responsabilidad.

Por eso el éxito de La Casa del Dragón trasciende el entretenimiento. Porque los dragones no representan únicamente criaturas fantásticas. Representan la fuerza, la ambición, el deseo, el miedo y la capacidad humana de construir o destruir.

Quizás por eso nunca desaparecen de nuestra imaginación. Porque cada generación tiene sus propios dragones y porque, al final, la gran batalla nunca ocurre en los cielos. Ocurre dentro de nosotros mismos.

Más allá de Westeros

Tal vez esa sea la razón por la que el dragón ha sobrevivido a imperios, religiones, revoluciones, guerras mundiales y revoluciones tecnológicas. Sigue aquí. Más vivo que nunca. Cambiando de nombre, de forma y de escenario, pero conservando intacto su significado.

Los dragones de Westeros lanzan fuego, pero el verdadero incendio ocurre cuando el poder deja de tener límites, porque el dragón es, en esencia, una pregunta. Una pregunta sobre el poder. Sobre los límites. Sobre la responsabilidad y sobre la naturaleza humana. Quizás por eso seguimos contando historias de dragones, porque cada vez que observamos uno, en realidad estamos observando nuestro propio reflejo.

Material EXTRA

La temporada 3 se estrena en el mundo el 21 de junio. Foto: Warner Bros.

La Danza de los Dragones

La serie narra la guerra civil de la Casa Targaryen por el Trono de Hierro.

Los bandos enfrentados son :

Los Negros (Team Black)

Liderados por : Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen; Casa Velaryon. Aliados del Norte y parte de las Tierras de los Ríos.

Los Verdes (Team Green)

Liderados por : Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen, Alicent Hightower; Casa Hightower. Parte importante de las Tierras del Dominio.

Los dragones más importantes de la temporada 3

Vhagar

La dragona más antigua y poderosa de Westeros.

Montada por Aemond.

Participó en la conquista original de los Siete Reinos.

Es prácticamente un arma de destrucción masiva viviente. (Reddit)

Vermithor

Segundo dragón más grande después de Vhagar.

Antiguamente perteneció al rey Jaehaerys I.

Ahora es montado por Hugh Hammer.

Será clave en las grandes batallas aéreas de la temporada. (Vanity Fair)

Caraxes

El dragón rojo de Daemon.

Más ágil que la mayoría.

Considerado uno de los dragones más agresivos de la guerra. (Reddit)

Syrax

La dragona de Rhaenyra.

Símbolo de la legitimidad de la reina.

Tendrá un papel más activo conforme avance la guerra. (Reddit)

Lo que veremos en la Temporada 3

Los avances apuntan a :

♦ La Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet)

♦ Más combates entre dragones

♦ La caída y conquista de territorios estratégicos

♦ La entrada en escena de nuevos jinetes

♦ La expansión total de la Danza de los Dragones

♦ El enfrentamiento definitivo entre los principales herederos Targaryen.

La autora es periodista y docente universitaria.