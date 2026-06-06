‘El Principito’ y ‘Lolita Montero’ cobran vida en realidad virtual para estudiantes panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El productor audiovisual panameño Jonathan Álvarez desarrolla junto a la Biblioteca Nacional de Panamá Ernesto J. Castillero R. experiencias inmersivas de realidad virtual inspiradas en obras como El Principito y Lolita Montero, con el objetivo de acercar la literatura a niños y jóvenes.

Viajar en tranvía por la antigua ciudad de Panamá o caminar junto al Principito por mundos imaginarios ya no es solo parte de la lectura. También puede vivirse a través de la realidad virtual.

Esta es la iniciativa del productor audiovisual y desarrollador de realidad virtual Jonathan Álvarez, quien junto a la Biblioteca Nacional de Panamá Ernesto J. Castillero R. impulsa proyectos inmersivos inspirados en obras literarias como El Principito y Lolita Montero, de la escritora panameña Dora Pérez de Zárate.

La iniciativa nació de una inquietud familiar. Álvarez cuenta que, desde que se convirtió en padre, buscó inculcarle a su hijo el hábito de la lectura, tal como hicieron con él durante su infancia. Sin embargo, fue precisamente su hijo quien lo llevó a pensar en una nueva manera de acercar los libros a las nuevas generaciones.

“En un momento de nuestra vida, mi hijo me hizo la consulta de por qué no hacía algo con los libros. Y me quedé siempre con esa incógnita”, relató.

La idea tomó forma en julio de 2025, cuando la Biblioteca Nacional comenzó a explorar el uso de la realidad virtual como herramienta para promover la lectura y acercar la literatura a niños y jóvenes. Inicialmente, pensaron en Lolita Montero, una novela ambientada en los primeros años de la era republicana de Panamá.

Según explicó la institución, la obra permitía recrear escenarios históricos como los viajes en barco hacia el interior del país, los recorridos en tranvía hasta Las Sabanas o la forma en que lucía Arraiján en aquella época.

Realidad virtual y literatura: proyecto panameño lleva “El Principito” y “Lolita Montero” a escuelas. Foto/Cortesía

El proyecto evolucionó y sumó también El Principito, una obra reconocida mundialmente por sus enseñanzas y valores.

“Son historias que vale la pena que los chicos conozcan. Queríamos que el observador no solo viera una historia de principio a fin, sino motivarlo a conocer más sobre ella”, explicó el desarrollador a La Prensa.

La experiencia inmersiva permite que los participantes sientan que forman parte de la historia. En el caso de El Principito, los usuarios recorren escenarios inspirados en la novela y conocen a sus personajes. Mientras que en Lolita Montero pueden “viajar” por el antiguo Panamá y descubrir aspectos históricos del país.

“Cuando entras en Lolita Montero, sientes que viajas en el tranvía, que estás en lo que antiguamente se llamaba La Sabana o sobre un bote en el antiguo Panamá”, comentó.

El proyecto forma parte de las actividades del Bibliobús, programa de la Biblioteca Nacional que visita escuelas y comunidades. Desde finales de 2025, las experiencias han llegado a centros educativos de áreas como Pacora, Chepo, Arraiján y La Chorrera, además de comunidades como Utivé, Carrizal y Río Indio.

Las jornadas incluyen talleres donde los estudiantes no solo prueban la realidad virtual, sino que también reciben explicaciones sobre las obras, participan en actividades artísticas y realizan dinámicas para colorear.

“Es una mezcla de arte, literatura y tecnología”, resumió Álvarez, quien dijo que esperan sumar otras obras literarias en esta iniciativa.

Hasta el momento, alrededor de 300 niños han participado en las actividades, que también se han presentado en ferias y eventos culturales organizados por el Bibliobús.

Para Álvarez, el proyecto también busca abrir una conversación sobre la relación entre tecnología y lectura en la infancia.

“Creo que es importante un equilibrio. La tecnología, bien utilizada, puede potenciar la creatividad y motivar a los niños a acercarse a la literatura”, enfatizó.