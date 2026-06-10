Empieza la fiesta; ¿qué artistas animarán la inauguración del Mundial?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La FIFA confirmó el cartel oficial para las tres inauguraciones del Mundial 2026 y un histórico show de medio tiempo al estilo Super Bowl.

La pasión por el fútbol está a punto de desbordar las pantallas con el arranque este jueves, de la Copa Mundial 2026, donde el espectáculo comenzará mucho antes de que ruede el balón, con tres ceremonias artísticas oficiales de apertura.

La FIFA decidió que una sola ceremonia de inauguración no era suficiente para semejante fiesta y por primera vez en la historia preparó tres espectáculos oficiales de apertura.

Cada show ha sido diseñado para reflejar la identidad musical y cultural de la nación anfitriona, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los fanáticos panameños ya se han preparado con sus camisetas, picadas y control remoto, resueltos a disfrutar de la cita mundialista desde antes del primer silbatazo.

Shakira en los ensayos de la apertura del Mundial 2026.

Horarios de cada apertura

La primera parada será en México este jueves 11 de junio, a partir de la 12:30 de la tarde hora de Panamá, cuando arrancará la transmisión desde el Estadio Ciudad de México, una hora y media antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 2:00 p.m.

Mientras la adrenalina aumenta a solo horas de que empiece el show, la FIFA reforzó la alineación de la ceremonia en la ciudad azteca, donde Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy presentarán por primera vez Dai Dai, una de las canciones del álbum oficial del encuentro mundialista, en apoyo al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

Shakira en los ensayos de la apertura del Mundial 2026.

Shakira dijo que está lista. “Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos. Tenemos muchas ganas de verlos a todos en la Ceremonia de Apertura”, señaló la artista, quien compartió imágenes de sus ensayos, con lentes oscuros y ataviada de negro entre bailarines.

Alanis Morissette. EFE

Pero la fiesta no terminará allí. Este viernes 12 de junio, los reflectores viajarán a Toronto, donde Canadá celebrará su propia inauguración. Los espectadores panameños podrán conectarse desde las 12:30 p.m. para disfrutar del espectáculo previo al duelo entre los canadienses y Bosnia y Herzegovina.

Y este mismo viernes, cuando sean las 6:30 p.m. en Panamá, el SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario del espectáculo estadounidense antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.

Una constelación de estrellas

Los organizadores no escatimaron en nombres para encender cada escenario.

México apostará por una combinación de tradición y popularidad con Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean, todo capitaneado por Shakira y Burna Boy.

Canadá responderá con una alineación de lujo encabezada por Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez.

Mientras tanto, Los Ángeles reunirá una mezcla de pop global y música urbana con Katy Perry, Anitta, Lisa, integrante de Blackpink, Rema, Tyla y Future, además de Dan + Shay y Purahei Soul en los segmentos protocolarios.

Alejandro Fernández listo para el espectáculo. Cuenta oficial.

Adiós a la canción oficial, hola al álbum mundialista

Como si las novedades no fueran suficientes, la FIFA también decidió jubilar una de sus tradiciones más conocidas: la canción oficial única del torneo.

En su lugar lanzará un álbum completo producido bajo el sello Def Jam Recordings. El proyecto estará encabezado por el tema “DNA” e incluirá canciones como “Dai Dai” de Shakira, en un intento por convertir la banda sonora del Mundial en una experiencia musical mucho más amplia.

La cantante Madonna. EFE

La final se convertirá en un Super Bowl futbolero

Sin embargo, la mayor revolución llegará el 19 de julio durante la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Por primera vez en la historia de los Mundiales se realizará un espectáculo de medio tiempo de gran escala, siguiendo el modelo del famoso show del Super Bowl estadounidense.

Se informó que Madonna, Shakira y BTS compartirán escenario en una producción dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien prepara un golazo final con un despliegue tecnológico diseñado para transformar el estadio en un gigantesco escenario interactivo en un espectáculo que durará 11 minutos, antes de que ruede el balón.